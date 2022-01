Fortnite nareszcie wraca na iOS

Konflikt pomiędzy Apple i Epic Games pozostaje nierozwiązany, ale na fanów, którzy stęsknili się za Fortnite na iOS, czeka miła niespodzianka. Gra powróci na system operacyjny Apple, chociaż nie bezpośrednio – będziemy mogli strumieniować ją poprzez NVIDIA GeForce Now.

Dla przypomnienia: spór między Apple i Epic Games dotyczył alternatywnych metod obsługi mikropłatności w grach. Omijały one oficjalne kanały App Store, co pozwalało uniknąć prowizji, jaką pobierało Apple od każdej transakcji. We wrześniu 2021 roku, Epic Games poinformowało o tymczasowym zablokowaniu Fortnite’a w iOS i macOS. Prezes firmy, Tim Sweeney, twierdził wtedy, że powrót gry na platformę może potrwać nawet 5 lat.

Okazuje się, że wcale nie trzeba było czekać tak długo. Popularny tytuł battle royale powróci na platformy Apple poprzez usługę chmurową GeForce Now. Epic Games i NVIDIA ogłosili, że mobilna wersja gry, obsługująca dotykowe sterowanie, zostanie udostępniona wybranym graczom w formie zamkniętej bety.

Aby zagrać w Fortnite’a na iOS, wystarczy założyć konto GeForce Now i zapisać się na listę oczekujących. Gra dostępna jest nieodpłatnie na wszystkich poziomach subskrypcji. Testy już się rozpoczęły, ale wytypowani do udziału w niej gracze, otrzymają dostęp pod koniec stycznia. Zaproszenie do bety zostanie przesłane na adres mailowy.

Jeśli GeForce Now okaże się wygodnym sposobem grania w mobilną wersję Fortnite, niewykluczone, że gra zostanie udostępniona szerszej publiczności. Istnieje tylko jeden problem – reakcja Apple. Firma z Cupertino nie wypowiedziała się jeszcze na temat ruchu Epic Games i NVIDII, ale podejrzewamy, że nie będzie zachwycona tym sposobem na obejście sankcji.