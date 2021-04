Fitbit Luxe – modna opaska fitness

W przeciwieństwie do smartwatchy, opaski fitness to przeważnie niedrogie, mało designerskie urządzenia. Najnowsza propozycja od Fitbit zadaje kłam temu twierdzeniu – model Luxe został zaprojektowany z myślą o osobach ceniących szyk i elegancję.

Fitbit Luxe jest smuklejszy i bardziej zaokrąglony od poprzednich propozycji marki, a jego koperta została wykonana z nierdzewnej stali. Do wyboru otrzymamy trzy wersje kolorystyczne (czerń, złoto i platynę) oraz różne paski – od tych klasycznych, silikonowych, po takie przypominające eleganckie bransoletki; te ostatnie są sygnowane przez biżuteryjną markę Gorjana. Urządzenie nie posiada żadnych fizycznych przycisków, do jego obsługi wykorzystamy zatem jedynie kolorowy ekran AMOLED. Sam Fitbit chwali się, że Luxe to najsmuklejsza opaska fitness na rynku.



Sprzęt zostanie wyposażony w komplet czujników mierzących rytm pracy serca, szybkość oddechu, fazy snu i temperaturę skóry; w przyszłości otrzyma on aktualizację umożliwiającą monitorowanie poziomu tlenu we krwi. Wbudowany program fitness potrafi śledzić 20 różnych aktywności, w tym część automatycznie. Do dyspozycji otrzymamy także funkcję oznaczającą poziom stresu użytkownika.



Po połączeniu ze smartfonem Luxe będzie wyświetlał notyfikacje z aplikacji i powiadomienia o nadchodzących wydarzeniach. Urządzenie jest wodoodporne do 5 ATM, zabrakło w nim natomiast modułu GPS, co oznacza, że nie nadaje się do samodzielnego śledzenia wszystkich aktywności. Ceny opaski rozpoczynają się od 750 PLN za wersje podstawową; edycja z bransoletą Gorjana kosztować będzie 1 000 PLN. Fitbit Luxe dostępny jest już w przedsprzedaży.