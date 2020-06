Facebook, Instagram, Messenger i WhatsApp na smartfonach Huawei

Ograniczenia wprowadzone przez Stany Zjednoczone na Huawei sprawiają, że wiele osób może zacząć źle odbierać tego producenta. W końcu w dobie portali społecznościowych zdają się one obowiązkowe na wszystkich urządzeniach mobilnych, więc na smartfonach i tabletach. Czy faktycznie nie zainstalujemy Facebooka, Instagrama, WhatsAppa czy Messenger na Huawei? Nic bardziej mylnego.

Instagram, Messenger, Facebook na Huawei są dostępne

O ile domyślnie na pewno Huawei nie może instalować aplikacji popularnych portali społecznościowych, to nikt nie zabroni tego użytkownikowi. Sam Facebook też nie wprowadza żadnych blokad, aby jego użytkownicy nie mogli korzystać z urządzeń firmy z Państwa Środka. Jako że portal Marka Zuckerberga ma pod sobą największe serwisy społecznościowe, to sytuacja wygląda inaczej też i w ich przypadku. Mowa na przykład o Instagramie, ale również komunikatorach internetowych, które także odgrywają istotną rolę w naszym życiu.

Portale społecznościowe i komunikatory można instalować na smartfonach Huawei

Nikt użytkownik nie może zabronić instalacji wybranych aplikacji na Androida. W końcu Android jest podstawą smartfonów i tabletów Huawei. Tyczy się to też właśnie komunikatorów społecznościowych takich jak Messenger i WhatsApp. Jak zapewne doskonale wiecie, obie aplikacje należą do Facebooka, więc jak to zostało wspomniane w poprzednim akapicie – Mark Zuckerberg nikogo nie chce ograniczać, a tym bardziej użytkowników smartfonów i tabletów Huawei.

Nie tylko Facebookiem człowiek żyje – Snapchat i Twitter też są dostępne na smartfonach Huawei

O ile Facebook jest najpopularniejszym portalem społecznościowym na świecie i wraz z Instagramem tworzą potęgę, to nie są to jedyne serwisy tego typu. Innym bardzo popularnym jest Twitter. W tym przypadku również muszę uspokoić użytkowników Huawei – urządzenia od tej firmy bez problemu uruchamiają aplikację do ćwierkania. Nie inaczej jest ze Snapchatem, który nie wymaga specjalnych uprawnień i tym bardziej Usług Google, aby działać na smartfonach z Androidem i Huawei Mobile Services.

Skąd pobierać aplikacje społecznościowe na urządzenia Huawei?

Naturalnie Huawei nie może sugerować Wam instalowania aplikacji amerykańskich portali społecznościowych. Jednak użytkownicy Androida mają ogromne możliwości i mnóstwo źródeł. W przypadku Facebooka i WhatsAppa stosowne programy można pobrać ze stron tych serwisów. Jeśli zaś chodzi o pozostałe platformy, to w Sieci nietrudno znaleźć właściwe instalatory. Należy jedynie pamiętać, aby zweryfikować, czy faktycznie pobieramy program portalu społecznościowego, a nie złośliwe oprogramowanie.