Facebook dodaje narzędzie do kasowania starej zawartości

Chyba każdemu zdarzyło się przynajmniej raz opublikować coś w mediach społecznościowych pod wpływem silnego impulsu, a historia postów wielu osób kryje rzeczy, które obecnie ich nie reprezentują. Najnowsza funkcja Facebooka, Manage Activity, służy właśnie do sprawnego kasowania niechcianej zawartości z przeszłości.

Narzędzie działa na prostej zasadzie – dzięki niemu możemy masowo usuwać stare posty znajdujące się na naszej tablicy. Kasowanie zawartości jest oczywiście dostępne na Facebooku, ale wymaga ono ręcznego powrotu do konkretnych postów sprzed lat poprzez przewijanie całej tablicy, co jest czasochłonnym i żmudnym zajęciem. Manage Activity służy do obejścia tego problemu. Nowe narzędzie pozwala przeszukiwać wrzuconą zawartość pod względem typu, ułatwiając szybkie usuwanie starych, kompromitujących zdjęć, postów tekstowych i nagrań wideo.



Usunięta zawartość zniknie z tablicy, ale będzie widoczna dla użytkownika jeszcze przez 30 dni – jeśli w tym czasie zdecyduje się on ją przywrócić, będzie mógł to łatwo zrobić. Jeśli nie chcemy całkowicie pozbywać się wspomnień, Manage Activity umożliwi także archiwizację postów: zostaną one wtedy ukryte dla wszystkich poza posiadaczem konta.



Facebook tłumaczy, że nowe narzędzie stworzone jest przede wszystkim z myślą o „weteranach” social media, którzy korzystają z portalu od wielu lat. Przez kilkanaście lat w ich życiu mogło się dużo zmienić, a wartości i poglądy z dawnych lat – ulec zmianie. Manage Activity ma pomóc im w dostosowaniu swojego profilu do tego, jak obecnie postrzegają świat. Narzędzie przyda się również osobom szukającym zatrudnienia, chcącym zaprezentować się przed pracodawcami od jak najlepszej strony, a niekoniecznie chwalić się zdjęciami z imprez.