Ewolucja i doskonałość: seria Bowers & Wilkins 800 Diamond

Seria najlepszych na świecie kolumn głośnikowych wprowadza całkowicie nowe wzornictwo oraz szereg przełomowych rozwiązań technicznych, aby określić jeszcze wyższe standardy w zakresie absolutnej jakości dźwięku

W jaki sposób możesz udoskonalić najbardziej udaną na świecie i ikoniczną gamę high- endowych kolumn głośnikowych? To wyzwanie, z którym przez ostatnie sześć lat mierzyły się najwybitniejsze umysły w SRE (Southwater Research & Engineering), siedzibie światowej sławy zespołu inżynierów Bowers & Wilkins. Ich rozwiązanie jest połączeniem nieustannego udoskonalania wszystkich elementów każdej konstrukcji z innowacyjnymi, autorskimi rozwiązaniami technicznymi, które na nowo urzeczywistniają fundamentalne podstawy konwencjonalnego przetwornika: nowe, unikatowe i rewolucyjne zawieszenie biomimetyczne (Biomimetic Suspension).

Nowa seria 800 Diamond w dalszym ciągu składa się z siedmiu modeli, zaczynając od dwudrożnej podstawkowej kolumny głośnikowej 805 D4. Oprócz niej gamę tworzą trójdrożne konstrukcje wolnostojące 804 D4, 803 D4 i 802 D4. Z myślą o flagowym modelu serii Bowers & Wilkins z przyjemnością powraca do ikonicznej nazwy ze swojego portfolio, wprowadzając głośnik 801 D4 w miejsce dotychczasowego 800 D3. W zestawach kina domowego sprawdzi się para wysokiej klasy głośników centralnych HTM81 D4 oraz HTM82 D4, które dopełniają całą serię.

Każdy nowy model w serii łączy setki udoskonaleń detali oraz kilka całkowicie nowych rozwiązań technicznych, tworząc dzięki temu najbardziej transparentną, detaliczną i naturalnie brzmiącą serię kolumn głośnikowych w historii Bowers & Wilkins.

Wyrafinowana konstrukcja

Wytworne, eleganckie proporcje obudowy oraz luksusowe, wysokiej klasy detale sprawiają, że jest to najbardziej ekskluzywna seria 800 Diamond w historii.

Pierwszą i najbardziej oczywistą zmianą jest dodanie czwartej wersji wykończenia. Nowa gama obejmuje teraz także wykończenie satynowy orzech, które dołącza do dotychczasowych wersji: błyszczący czarny, błyszczący biały i satynowy różany.

Każdy model stereo w serii ma także znacząco udoskonaloną konstrukcję obudowy z całkowicie nową, sztywną, odlewaną z aluminium górną sekcją – zastępując dotychczasową wersję drewnianą – zapewniając tym samym jeszcze większą sztywność oraz wyciszenie obudowy. Aby zapewnić luksusowe wrażenia dotykowe, profil nowej aluminiowej górnej płyty wykończony jest skórą Connolly – w czarnym kolorze dla ciemnych obudów (czarny, satynowy różany) oraz jasnoszary dla jaśniejszych wersji (biały, satynowy orzech).

We wszystkich modelach z serii projektanci zastosowali udoskonaloną wersję kultowej obudowy Solid Body Tweeter-on-Top, z nowym, wydłużonym systemem tubowym, aby zapewnić jeszcze bardziej otwarty dźwięk wysokich tonów. Ta niesamowicie sztywna obudowa skutecznie tłumi niepożądany rezonans i jest wyjątkową konstrukcją akustyczną – zwłaszcza w połączeniu z nowym dwupunktowym systemem odsprzęgającym, który izoluje całość od pozostałej części kolumny głośnikowej skuteczniej niż wcześniej. Tak jak dotychczas, obudowa głośnika wysokotonowego Solid Body Tweeter wyfrezowana jest z pojedynczego litego bloku aluminium i teraz ma anodyzowane wykończenie, ciemne lub jasne zależnie od koloru obudowy, aby uświetnić ten fakt.

Ponadto w gamie pojawią się trzy całkowicie nowe formy obudów. Modele stereo 805 D4 i 804 D4 wykorzystują „odwróconą obudowę”, zastosowaną po raz pierwszy w 2015 r. w większych kolumnach głośnikowych z tej serii. Ten nowy kształt zmniejsza profil przedniej ścianki, jednocześnie znacząco zwiększając ogólną sztywność całej konstrukcji. Dodatkowo dzięki temu rozwiązaniu zwrotnica może być zamocowana w specjalnej przestrzeni w tylnej części każdego głośnika, umieszczonej za sztywnymi aluminiowymi kolcami.

804 D4 wykorzystuje potencjał swojej nowej konfiguracji poprzez dodanie portu skierowanego w dół ze zintegrowaną aluminiową podstawą – ponownie, tak jak w przypadku większych kolumn głośnikowych z tej serii. Wraz z 805 D4 i 804 D4, całkowicie nowy głośnik centralny HTM82 D4 wykorzystuje „odwróconą” obudowę swojego rodzeństwa, aby zagwarantować doskonałą wydajność akustyczną i mechaniczną.

Nowe rozwiązania techniczne

Membrana Continuum, FST i zawieszenie biomimetyczne

Efekt ośmioletniego programu badawczego, kompozytowa membrana Continuum – używana w przetwornikach średnio- oraz średnio-niskotonowych – słynie ze swojej otwartości, transparentności i neutralności. Kiedy wykorzystywana jest jako jednostka średniotonowa

w wolnostojących kolumnach głośnikowych Bowers & Wilkins, zawsze łączona jest z zawieszeniem FST (Fixed Suspension Transducer), które starannie odfiltrowuje podbarwienia zazwyczaj pojawiające się w przypadku tradycyjne zawieszenia membran.

Teraz Bowers & Wilkins połączył obie korzyści Continuum i FST z zupełnie nowym rozwiązaniem, które zmienia inny kluczowy element normalnej pracy przetwornika: materiałowy pająk. Przez dziesięciolecia nieustannego rozwoju w niemal wszystkich obszarach konstrukcja przetwornika, materiałowy pająk, kluczowy element zawieszenia każdego konwencjonalnego przetwornika pozostał praktycznie niezmieniony – aż do teraz.

Całkowicie nowy kompozytowe zawieszenie biomimetyczne zastępuje konwencjonalny materiałowy pająk minimalistycznym kompozytowym układem zawieszenia, który rewolucjonizuje wydajność membrany średniotonowej poprzez znaczące zmniejszenie niepożądanego ciśnienia powietrza – znanego jako dźwięk – które może generować konwencjonalny pająk materiałowy, eliminując jego nieprzewidywalne, nieliniowe efekty. Rezultatem są bezprecedensowa transparentność i realizm średnich tonów.

Odizolowany przetwornik średniotonowy i obudowa Turbine

Bowers & Wilkins łączy wszystkie zalety i korzyści swojej membrany Continuum, konstrukcji FST oraz zawieszenia biomimetycznego ze staranną izolacją całego układu średniotonowego od pozostałej części obudowy. We wszystkich trójdrożnych modelach jednostki średniotonowe wykorzystują niezwykle sztywną aluminiową ramę z Tuned Mass Dampers (TMD), aby wytłumić wszelkie rezonanse. Te kompletne przetworniki i układy napędowe są następnie izolowane na mocowanych sprężynowo uchwytach odsprzęgających, jeszcze bardziej minimalizując przekazywanie wibracji do przetworników.

Modele 803 D4, 802 D4 i 801 D4 wykorzystują ponadto masywną i sztywną aluminiową obudowę Turbine Head dla swoich przetworników średniotonowych, zapewniając nie tylko zachwycającą formę akustyczną, lecz również jeszcze skuteczniejszą izolację – ponieważ zespół Turbine Head jest dodatkowo odseparowany od znajdującej się poniżej obudowy niskotonowej.

HTM81 D4 i HTM82 D4 wprowadzają nową i podobną koncepcję, ale wewnątrz swoich obudów: każdy z głośników centralnych teraz wyposażony jest w wewnętrzną obudowę aluminiową, która tworzy sztywną, dobrze izolowaną konstrukcję dla przetwornika średniotonowego i jego mechanizmu odsprzęgającego.

Przetwornik wysokotonowy Solid Body

Aby zminimalizować przenoszenie niepożądanych wibracji do wykorzystywanych w każdym z modeli głośników wysokotonowych Diamond Dome, niezbędna jest niezwykle sztywna obudowa. Nowa seria 800 Diamond wprowadza udoskonaloną wersję kultowej obudowy Solid Body. Tak jak dotychczas wykonywana jest z litego bloku aluminium, ale teraz ma wydłużony kształt (blisko 30 cm długości) z dłuższym wewnętrznym układem tubowym.

Nowy zespół Solid Body Tweeter jest teraz oddzielony od obudowy kolumny głośnikowej lub modułu Turbine Head (w zależności od modelu) w dwóch miejscach, zamiast w jednym: rozwiązanie to znacząco udoskonala przestrzenność i otwartość. Przeprojektowany został także układ napędowy tweetera, aby pozwolić przetwornikowi „oddychać” bardziej wydajnie bez negatywnego wpływu na potencjał głośnika. Efektem jest zauważalna redukcja w częstotliwości rezonansowej za kopułką wysokotonową.

„Odwrócona” obudowa i Matrix

Już od ponad 30 lat Matrix jest podstawowym rozwiązaniem technicznym Bowers & Wilkins i na przestrzeni tych lat był nieustannie rozwijany. Ta wewnętrzna struktura zazębiających się paneli, które wewnętrznie usztywniają kolumnę głośnikową we wszystkich kierunkach, sprawia, że obudowy głośników są sztywne, bierne i ciche.

805 D4 i 804 D4 teraz wykorzystują „odwrócone” obudowy, które dotychczas zarezerwowane były dla większych kolumn wolnostojących z serii 800 Diamond. Każdy model ma teraz sztywną płytę aluminiową po wewnętrznej stronie obudowy, zabezpieczającą przegrodę przed rezonansem. Wewnątrz oba modele korzystają również z udoskonaleń wprowadzonych w systemie Matrix, z grubszymi panelami wykonanymi z litej sklejki w miejsce poprzednio stosowanego MDF-u, wzmocnionymi aluminiowymi sekcjami usztywniającymi.

Każdy model stereo w gamie wykorzystuje także nową górną płytę odlewaną z aluminium, zastępującą wcześniej stosowaną drewnianą konstrukcję, co znacznie zwiększyło sztywność obudowy. Tak jak wcześniej, przetworniki umieszczone są w sztywnych kapsułach aluminiowych przymocowanych do przegrody kolumny głośnikowej, natomiast zwrotnice zamocowane są do równie sztywnej aluminiowej konstrukcji biegnącej wzdłuż tylnej części obudowy. I na koniec, 801 D4 wykorzystuje stalową płytę w sekcji podstawy wokół portu – znowu, wszystko w imię zwiększenia sztywności obudowy i dalszego wyciszenia podczas pracy.

Aluminiowy cokół

804 D4 dołącza teraz do pozostałych wolnostojących modeli z serii 800 Diamond dzięki zastosowaniu skierowanego w dół portu basowego Flowport. Wyjście portu znajduje się w nowym, sztywniejszym cokole z litego aluminium wraz ze stalową warstwą tłumiącą, zaprojektowaną tak, aby zapewnić twardą jak skała podstawę i kontrolę niepożądanego rezonansu. 804 D4 ma także znacząco ulepszone kolce i nóżki, z ogromnymi kolcami M12, które są zarówno stabilniejsze i sztywniejsze niż wcześniej stosowane M6.

803 D4, 802 D4 i 801 D4 ten sam skierowany w dół wylot Flowport, cokół z litego aluminium i stalową warstwę tłumiącą, ale zachowują wprowadzoną w 2015 r. konfigurację z kółkami

i kolcami, co znacznie ułatwia przesuwanie każdego modelu do perfekcyjnej pozycji odsłuchowej w porównaniu z jakimkolwiek innym konkurencyjnym projektem.

Membrana Aerofoil

Wynik zaawansowanego modelowania komputerowego, membrana Aerofoil jest kompozytową membraną basową o zmiennej grubości, zaprojektowaną tak, aby zagwarantować maksymalną sztywność tam, gdzie jest to niezbędne, przy równoczesnym zachowaniu niskiej masy – dzięki powłoce z włókna węglowego i lekkiemu rdzeniowi z pianki syntaktycznej.

Oprócz ulepszonych i zoptymalizowanych układów napędowych, każda wolnostojąca kolumna głośnikowa z serii 800 Diamond łączy teraz membranę Aerofoil z piankową zatyczką Anti-Resonance Plug, która delikatnie wzmacnia cewkę drgającą i minimalizuje zniekształcenia, gdy membrana porusza się w swoim zakresie roboczym, zapewniając jeszcze czystszy bas.

Wszystkie te udoskonalenia zapewniają niespotykaną dotychczas wydajność. Dostępna na całym świecie od 1 września br., nowa seria 800 Diamond jest najlepszą gamą kolumn głośnikowych w historii Bowers & Wilkins.