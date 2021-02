Euro Media Group i Sony współpracują podczas transmisji na żywo imprez sportowych w jakości HDR

Firma Euro Media Group (EMG), będąca światowym liderem w dziedzinie rozwiązań dla mediów i usług transmisji imprez rozrywkowych, sportu i wydarzeń na żywo, oraz dział rozwiązań profesjonalnych Sony udostępniają od sierpnia 2020 r. rozwiązanie do efektywnej pracy z obrazem HDR podczas transmisji sportowych, w tym meczów piłki nożnej.

Kompleksowe rozwiązanie HDR stanowi uwieńczenie ścisłej współpracy nad stworzeniem maksymalnie efektywnego systemu organizacji pracy, który działa w ramach obecnej infrastruktury i jest przeznaczony do transmisji na żywo.

Stacje telewizyjne już od kilku lat prowadzą próby ze standardem HDR, by zapewnić widzom bardziej atrakcyjne wizualnie, realistyczne obrazy. Niemniej jednak, migracja z SDR do HDR jest procesem wyjątkowo złożonym, inaczej niż w przypadku przechodzenia z HD na 4K. Wynika to z konieczności efektywnej konwersji nie tylko klatkażu, lecz także zakresu barw, kwantyzacji, rozdzielczości i zakresu dynamiki — a wszystko to w fazach od rejestracji obrazu po transmisję.

Opracowując kompleksowy, zapewniający wysoką jakość system organizacji pracy z obrazem HDR na żywo, EMG i Sony wykorzystały jako punkt wyjścia rozwiązanie Sony SR Live. W skład systemu wchodzą kamery HDC-3500, procesor HDR HDRC-4000 i monitory referencyjne BVM-HX310 firmy Sony, a jego podstawę stanowią obecne metody pracy z obrazem SDR. Jednym z elementów współpracy było szkolenie pracowników technicznych EMG latem 2020 r. Zdobywali oni nowe kwalifikacje dzięki zdalnym modułom szkoleniowym przekazywanym z ośrodka Sony w Pinewood Studios do biura EMG w Paryżu.

Canal+ może teraz wykorzystać standard HDR podczas każdego wydarzenia sportowego. W sierpniu 2020 r. stacja zaczęła transmitować w standardzie HDR sport na żywo, a w szczególności program piłkarski. EMG otrzymało od UEFA zamówienie na obsługę telewizyjną Superpucharu UEFA w Budapeszcie z użyciem wozu transmisyjnego UHD/HDR nowej generacji Nova 103, gwarantującego najwyższą jakość. Nova 103 wejdzie w skład dużej floty wozów transmisyjnych UHD/HDR, z których EMG będzie korzystać podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2021 r.

Naszemu klientowi zależało, by dostarczyć widzom nowe wrażenia w postaci obrazu HDR, a zarazem zapewnić najlepsze rezultaty użytkownikom starszych urządzeń SDR — mówi Gaël Tanguy, dyrektor techniczny EMG France. Dzięki współpracy z Sony i Canal+ nad systemami organizacji pracy z obrazem HDR mogliśmy zacząć myśleć strategicznie, a nie koncentrować się na jednym tylko ogniwie w łańcuchu dostaw. System organizacji pracy HDR już działa i jest dostępny dla każdego, a dzięki szkoleniom firmy Sony może być obsługiwany samodzielnie przez naszych techników.

Większość naszej floty UHD obsługuje standard HDR, wprowadzany także we wszystkich nowych wozach — dodaje François-Charles Bideaux, dyrektor generalny EMG. — Pragnę podziękować firmie Sony za jej wkład w osiągnięcie naszych celów.

Sony ściśle współpracuje ze swoimi partnerami, by dzięki ich opiniom dostarczać rozwiązania dostosowane do nowych potrzeb — mówi Hiroshi Kajita, dyrektor działu Media Solutions w Sony Professional Solutions Europe. — Koncentrujemy się na uwalnianiu niewiarygodnej siły drzemiącej w obrazach. Naszym pragnieniem jest, by obrazy wyświetlane na ekranach odzwierciedlały to, co widzimy na własne oczy. Współpracując z Canal+ i EMG, znaleźliśmy unikatowe rozwiązanie i wdrożyliśmy pełny system organizacji pracy z obrazami HDR, który już przynosi świetne rezultaty.