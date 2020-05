Dziś oficjalny start sieci 5G w Polsce

Posiadacze smartfonów z modułami 5G nareszcie będą mogli z nich skorzystać. Już dziś w siedmiu miastach Polski uruchomiona zostanie pierwsza komercyjna sieć w nowym standardzie. Jej operatorem jest Plus.

Pierwsze nadajniki zostaną uruchomione w Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Łącznie będzie to 100 stacji bazowych od Nokii i Ericssona, które swoim zasięgiem obejmą 900 tysięcy mieszkańców. Częstotliwość nowej sieci to 2,6 GHz, a szerokość pasma – 50 MHz, co według przedstawicieli Plusa ma zapewnić szybkość transferu danych do 600 MB/s i wysoką stabilność połączeń.

W przyszłości sieć wejdzie na docelowe pasmo 3,4-3,8 GHz z szerokością pasma 80 MHz, ale ze względu na pandemię koronawirusa aukcje na ogólnopolskie częstotliwości 5G zostały odwołane. Według dostawcy usług telekomunikacyjnych to jednak żaden problem – rozpoczęcie tworzenia sieci od niższych częstotliwości ułatwi zwiększanie zasięgu 5G.

Kto może skorzystać z nowej sieci? Na razie jest ona dostępna jedynie dla abonentów Plusa lub Cyfrowego Polsatu, którzy posiadają kompatybilny telefon lub router. Drugi etap wprowadzania standardu w Polsce ma skupić się na Warszawie i jej okolicach – w stolicy ma powstać 600 dodatkowych stacji, które mają objąć swoim zasięgiem 2 mln mieszkańców. Inwestycja zostanie najprawdopodobniej zakończona pod koniec bieżącego roku lub na początku przyszłego.