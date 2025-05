Dyson walczy z miejskim NO₂

W odpowiedzi na rosnące zagrożenie zanieczyszczeniem powietrza w miastach, firma Dyson prezentuje nową serię oczyszczaczy i nawilżaczy powietrza De-NOx. Najnowsze urządzenia – Dyson Purifier Cool PC2 De-NOx, Hot+Cool HP2 De-NOx oraz Humidify+Cool PH2 De-NOx – wyposażono w przełomowy filtr K-Carbon, który wychwytuje aż o 50% więcej NO₂ niż standardowe filtry węglowe. To innowacyjne rozwiązanie to odpowiedź na problem, który dotyka milionów mieszkańców miejskich aglomeracji.

Nowy filtr K-Carbon wykorzystuje połączenie fizycznej filtracji i reakcji chemicznej – zawarty w nim węglan potasu (K₂CO₃) neutralizuje tlenki azotu, zamieniając je w nieszkodliwy azotan potasu i CO₂. Taka forma filtracji zapewnia dłuższą żywotność i większą skuteczność niż konwencjonalne rozwiązania, które z czasem tracą wydajność.

NO₂, główny produkt spalania paliw w ruchu miejskim, może kumulować się we wnętrzach – zwłaszcza w mieszkaniach z kuchenkami gazowymi lub kominkami – osiągając poziomy nawet pięciokrotnie wyższe niż na zewnątrz. Co gorsza, może również szkodzić skórze – przyspieszając starzenie się i sprzyjając schorzeniom dermatologicznym. Dyson odpowiada na te zagrożenia nową linią urządzeń, które nie tylko oczyszczają powietrze, ale i poprawiają jego wilgotność, co jest kluczowe dla kondycji skóry.

Model Humidify+Cool PH2 De-NOx, który uzyskał pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka, został zaprojektowany z myślą o domowym komforcie i zdrowiu – także najmłodszych domowników.

Nowa linia De-NOx to także pełna integracja z nowoczesnym domem – urządzenia współpracują z aplikacją MyDysonoraz systemami Google Home, Amazon Alexa i Apple Home. Dzięki wsparciu standardu Matter, obsługa oczyszczacza staje się intuicyjna i dostępna z każdego miejsca.

Modele Cool PC1 i Hot+Cool HP1, oferujące podstawowy komfort termiczny i oczyszczanie, również wspierają te funkcje, łącząc zaawansowaną technologię Dyson z wygodą użytkowania.

Każdy oczyszczacz De-NOx został wyposażony w technologię Air Multiplier, zapewniającą przepływ powietrza na poziomie ponad 290 l/s. Zintegrowany system filtracji HEPA 360° usuwa 99,95% cząsteczek o wielkości zaledwie 0,1 mikrona, a filtr K-Carbon skutecznie eliminuje zapachy, LZO i szkodliwe gazy.

Nowe oczyszczacze Dyson De-NOx są już dostępne na stronie Dyson.pl oraz w wybranych sklepach stacjonarnych.