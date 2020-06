Dwie niedrogie premiery od Motoroli

Niedrogie smartfony od lat zdobywają rynki – w większości krajów to one, a nie luksusowe flagowce, przynoszą największy dochód ze sprzedaży. Tym razem uwagę klientów chce przykuć Motorola, która właśnie zaprezentowała dwa nowe, budżetowe modele.

Pierwszy z nich, Moto G Fast, to najtańszy smartfon z rodziny G. Telefon został wyposażony w 6,4-calowy ekran z wycięciem na przednią kamerkę, procesor Snapdragon 655, Androida 10, 3 GB RAM-u i pamięć wewnętrzną 32 GB z możliwością rozszerzenia o 512 GB za pomocą karty microSD; jego akumulator ma pojemność 4 000 mAh. Urządzenie otrzymało potrójny układ fotograficzny składający się z 16-megapikselowego aparatu głównego, ultraszerokiej kamery 8 Mpix i obiektywu makro 2 Mpix. Smartfon ma także złącze USB-C i minijacka, a wodoodporność klasy IP52 chroni go przed uszkodzeniem przez deszcz. Moto G Fast został wyceniony na 200 USD (ok. 780 PLN).



Drugi model, Moto E, to jeszcze tańsza propozycja – kosztuje on jedynie 150 USD (ok. 590 PLN). Jego 6,2-calowy ekran jest zwieńczony wcięciem w kształcie łezki, a wewnątrz znajduje się procesor Snapdragon 632, 32 GB pamięci wewnętrznej, 2 GB RAM-u i bateria 3 550 mAh. Podwójny aparat składa się z 13-megapikselowego „oczka” głównego i czujnika głębi 2 Mpix. Urządzenie działa na Androidzie 10; ma ono także złącze MicroUSB i minijacka. Specyfikacja nowych Motoroli brzmi całkiem nieźle, jak na budżetowe telefony – szkoda jedynie, że nie wiadomo, kiedy trafią one na polski rynek.