Druk trójwymiarowy – od czego zacząć?

Obudowy, minifigurki, ozdoby, ruchome elementy maszyn i wiele innych – wszystkie te obiekty łączą dwie cechy: są one trójwymiarowe i mogą powstać w procesie mechanicznej obróbki materiałów, z których mają być wykonane. Ale można je wytworzyć również w inny sposób – poprzez coraz popularniejszą i szybciej rozwijającą się technologię druku trójwymiarowego. Wystarczy zaprojektować interesujący nas obiekt w przeznaczonym do tego programie komputerowym i załadować plik cyfrowy do drukarki 3D. W tym artykule przedstawiono, od jakiej drukarki 3D warto rozpocząć przygodę z drukiem trójwymiarowym oraz jakie są cechy popularnych filamentów niezbędnych do wytworzenia obiektów na drukarkach 3D.

Drukarki 3D marki Prusa

Prusa to jeden z niekwestionowanych rynkowych liderów w dziedzinie druku trójwymiarowego. Szczególnie ciekawym modelem w ofercie firmy Prusa, jest Mini+. W zestawie znajduje się obszerny podręcznik użytkownika, który obejmuje instrukcję zbudowania drukarki, procedurę uruchomienia, a także szeroki zakres treści przystępnie opisujących proces druku 3D. Drukarka Mini+ jest niewielka, ale to tylko pozory! Jej obszar roboczy to sześcian o boku 180 mm – dzięki temu możemy wydrukować naprawdę duże elementy. W zestawie znajdziemy m.in. dedykowany sterownik z dotykowym wyświetlaczem LCD o przekątnej 2,8″, za pomocą którego możemy wygodnie sterować parametrami procesu drukowania. Maksymalna prędkość druku wynosi 200 mm/s, a wysokość warstwy druku może być regulowana w zakresie od 0,05 mm do 0,35 mm, dzięki czemu drukowane obiekty możemy bardzo dokładnie odwzorować względem zamierzonego projektu. Drukarka Prusa Mini+ to znakomita propozycja dla każdego, kto lubi majsterkować i tworzyć różnorodne obiekty trójwymiarowe.

Drukarki 3D od Creality

Szczególnie wielką popularnością cieszy się drukarka 3D Creality Ender 3. Najprościej ujmując, stanowi ona znakomity stosunek jakości i możliwości do ceny zakupu. Zestaw zawiera wszystkie elementy niezbędne do zbudowania drukarki wraz z narzędziami pomocniczymi. Producent dołączył także kolorową instrukcję z obrazkami, która w bardzo przystępny sposób przedstawia krok po kroku proces montażu, tak aby nawet najmniej doświadczona osoba nie miała problemu ze złożeniem drukarki. Każdy element konstrukcji ramy drukarki Creality Ender 3 jest starannie wykonany z wysokiej jakości stopu aluminium. Stół drukarki jest wyposażony w duże pokrętła, które umożliwiają łatwe wypoziomowanie obszaru roboczego. Czas rozgrzewania stołu drukarki do temperatury 60ºC wynosi niecałe dwie minuty, a maksymalna temperatura stołu wynosi ok. 110ºC. Dzięki temu drukarka ta znakomicie współpracuje z filamentami o zróżnicowanych względem siebie charakterystykach termicznych. Strefa robocza drukarki Ender 3, pozwala na drukowanie przedmiotów o maksymalnych wymiarach 220 mm x 220 mm x 250 mm z dokładnością do 0,1 mm, i maksymalną prędkością druku dochodzącą do 180 mm/s. W zestawie znajduje się także dedykowany zasilacz 24 V o mocy 360 W, który dostarcza energię elektryczną do podzespołów drukarki. Możliwości sprzętowe drukarki Ender 3 z pewnością zaspokoją oczekiwania nawet bardziej wymagających pasjonatów druku 3D.

Filamenty – paliwo do drukarek 3D

Aby zrealizować nasz projekt na drukarce 3D, będziemy potrzebowali filamentu. Filament do drukarek 3D jest swego rodzaju odpowiednikiem kartridża do klasycznych drukarek atramentowych i laserowych. Jednak w tym przypadku mamy do czynienia nie z tuszem i tonerem umieszczonym w specjalnej kasetce, ale z wkładem w postaci szpuli z nawiniętą na nią liną o przekroju kołowym. Do najbardziej popularnych materiałów filamentów do druku 3D zaliczamy tworzywo sztuczne ABS, kwas polimlekowy (PLA), a także PETG, który łączy w sobie zalety filamentu ABS i PLA. Obecnie najczęściej wybieranym filamentem jest PLA. Ten filament jest bardzo łatwy w obróbce termicznej, ponieważ wymaga podgrzania stołu roboczego do temperatury zaledwie ok. 50°C do 70°C, a wymagana temperatura robocza dyszy drukarki wynosi ok. 200ºC – 230°C. Co więcej, ten filament jest w pełni organicznego pochodzenia i jest całkowicie biodegradowalny i nietoksyczny, dzięki czemu podczas drukowania z PLA nie jest konieczne podłączenie odciągu oparów, który jest konieczny przy druku z filamentu ABS. Jednak w odróżnieniu od filamentu PLA filament ABS charakteryzuje się lepszą odpornością mechaniczną i dzięki temu przedmioty z niego wydrukowane można bez problemu poddawać zaawansowanej obróbce obejmującej m.in. wiercenie i szlifowanie. Oprócz materiału wykonania nie mniej istotnym parametrem filamentu jest średnica jego przekroju poprzecznego. Przykładowo filamenty polskiej marki Spectrum oferowane są standardowo w przekroju 1,75 mm w szpulach o masie 1kg.