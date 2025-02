Doechii na fali – posłuchaj Nosebleeds

Doechii przeszła do historii jako trzecia kobieta w historii, która zdobyła Grammy za Najlepszy album rapowy. Z tej okazji artystka opublikowała premierowy utwór Nosebleeds.

Nosebleeds powstało specjalnie na okazję Grammy. Artystka nagrała kawałek z producentem Jonasem Jebergiem. Producentami wykonawczymi utworu są Anthony „Top Dawg” Tiffith oraz Anthony „Moosa” Tiffith. Doechii w Nosebleeds w typowym dla siebie stylu łączy pewność siebie, humor i historię bez filtra, odnosząc się do swojej popularności, hejterów i spekulacji wokół nominacji do Grammy.

W podziękowaniach za Grammy, Doechii odniosła się do faktu, że jest dopiero trzecią kobietą triumfującą w kategorii Najlepszy album rap – po utworzeniu tej kategorii w 1989 roku. Przed Doechii nagroda ta wędrowała do Lauryn Hill oraz Cardi B. Doechii odniosła się także do realizacji marzeń: – Wiem, że ogląda mnie teraz jakaś czarna dziewczyna, której chcę powiedzieć, że możesz zrobić to, o czym marzysz. Wszystko jest możliwe. Nie pozwól, by ktokolwiek przenosił na ciebie stereotypy. Jesteś dokładnie tym, kim powinnaś być i dokładnie tam, gdzie powinnaś być. Jestem najlepszym tego przykładem.

Album Alligator Bites Never Heal zdobył uznanie krytyków oraz słuchaczy. Artystka promowała album wyprzedaną trasą w USA i Europie. Na początku stycznia Doechii wydała świetnie oceniany teledysk do Denial is A River.