Disclosure – do wyprzedanych koncertów w Londynie w 2022 r. dodają trasę europejską

W zeszłym tygodniu Disclosure ogłosili 3 koncerty w Londynie w marcu 2022 r. Po 7 latach od ostatnich występów (od czasu trasy związanej z ich drugim albumem ,,Caracal”), powrócą do ważnych londyńskich obiektów koncertowych, by zagrać w nich ponownie. Bilety na koncerty w Heaven, O2 Brixton Academy i Alexandra Palace (mieszący 11 000 osób) zostały wyprzedane w ciągu doby.

Teraz mają przyjemność ogłosić koncerty w całej Europie zaczynając 9 marca w Le Zenith w Paryżu, następnie wybierają się do Belgii, Amsterdamu, Niemiec, Polski, Ukrainy, Rosji, Estonii, kończąc na Litwie 23 marca.

Ze względu na zamknięcie wszystkich ważnych miejsc koncertowych na początku pandemii, Disclosure tak jak inni muzycy, nie mieli okazji występować na żywo przez jakiś czas – jednak zmieniło się to tydzień temu, kiedy Disclosure grali jako headliner na Reading & Leeds festival. Do tego momentu, materiał z ich ostatniego albumu ENERGY czekał, by zostać wykonany przed publicznością. Teraz fani mają szansę usłyszeć album nominowany do nagrody Grammy na żywo, podczas koncertów w całej Europie.

Trzeci studyjny album Disclosure, zatytułowany ENERGY, został wydany w sierpniu 2020 r. i spotkał się z dużym uznaniem na całym świecie. W utworach wystąpili gościnnie najwyższej klasy artyści, zaczynając od singli takich jak ​​„Watch Your Step” z udziałem Kelis (TUTAJ), tytułowego „ENERGY” (TUTAJ), nominowanego do Grammy „My High” z udziałem Aminé i slowthai’a (TUTAJ), jednoczący i podnoszący na duchu „Douha (Mali Mali)” (TUTAJ) i inspirowany R&B „Birthday” z udziałem Kehlani & Syd (TUTAJ) – wszystkie te utwory pokazują wszechstronność i innowacyjność, jaka cechuje tych dwóch młodych twórców i producentów.

Bilety na europejskie koncerty dostępne w lokalnej przedsprzedaży od środy 8 września oraz w głównej sprzedaży w piątek 10 września.

Koncert w Warszawie odbędzie się 13 marca 2022 r.: