Deep Silver i Volition ogłaszają Saints Row

Firmy Deep Silver i Volition ogłaszają, że Saints Row, śmiały restart hitowej serii, pojawi się w sprzedaży już 25 lutego przyszłego roku. Przygotuj się na przewrócenie całego przestępczego świata do góry nogami i przeżycie masy grzesznych przyjemności. To twoja droga od zera do gangstera – najwyższa pora zacząć imprezę!

Wyczekiwany przez masy Saints Row został zapowiedziany podczas Opening Night Live na targach gamescom 2021, za pomocą zwiastunu CGI dającego przedsmak klimatu gry, która ukaże się na platformach Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 i PC za pośrednictwem Epic Games Store.

Przepis serii Saints Row na akcję, występek i humor to nadal silna i ze wszech miar trafna koncepcja. To gra, którą zachwycą się zarówno dotychczasowi fani, jak i nowi gracze. Developer Deep Silver Volition powraca, aby stworzyć tytuł, który pokochają zwolennicy szalonych przygód z całego świata.

Jim Boone, Chief Creative Officer w Volition, skomentował dzisiejsze ogłoszenie: „Ten całkowity restart serii to największa paczka zabawy i radości, jakie do tej pory przedstawiliśmy w Saints Row. Charakterystyczna nowa lokalizacja daje wiele ekscytujących możliwości na wywołanie zachwytu u graczy, niezależnie od tego, czy są to wieloletni fani serii, czy dopiero się z nią zapoznają.”

Paul Nicholls, Global Brand & Marketing Director w Deep Silver dodał: „Saints Rowto jedna z najbardziej lubianych i kochanych serii gier na świecie i to jest restart, na które wszyscy czekaliśmy. Jesteśmy bardzo podekscytowani nową, śmiałą wizją studia Volition i nie możemy się doczekać chwili, gdy gra trafi w ręce fanów w przyszłym roku.”