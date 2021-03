Deep Nostalgia – sztuczna inteligencja ożywiająca stare zdjęcia

Czy gdy przeglądacie czarno-białe zdjęcia rodzinne, też towarzyszy wam to uczucie totalnego odseparowania od swoich przodków? MyHeritage, aplikacja do tworzenia drzew genealogicznych, opracowała właśnie narzędzie, które na powrót tchnie życie w dawne fotografie.

Deep Nostalgia to sztuczna inteligencja rozpoznająca i animująca twarze na starych zdjęciach. Aby z niej skorzystać, wystarczy udostępnić fotografię na stronie projektu. Do „ożywienia” fotografii algorytmy wykorzystują jeden z kilku wzorców ruchu, automatycznie dobierany do oryginalnego zdjęcia. Po jego nałożeniu na obraz, uwieczniony model zacznie poruszać głową, spoglądać w różnych kierunkach, uśmiechać się i mrugać. Sama fotografia jest podkręcana do jak najlepszej jakości i udostępniana użytkownikowi w formie pliku GIF.



Chociaż Deep Nostalgia została stworzona do animowania starych fotografii, rozpoznaje ona każdy czarno-biały lub kolorowy obraz wrzucony do systemu. Wywołało to falę eksperymentów w mediach społecznościowych; oprócz zdjęć internauci próbowali ożywić także rzeźby i malowidła, z różnym skutkiem. Osoby zainteresowane wypróbowaniem narzędzia mogą bezpłatnie przerobić pięć obrazów na stronie Deep Nostalgia; kolejne fotografie wymagają uiszczenia stosownej opłaty.

With our new Deep Nostalgia™, you can see how a person from an old photo could have moved and looked if they were captured on video! Read more: https://t.co/ZwUwzJRQ26 #RootsTech #RootsTechConnect pic.twitter.com/LERXhrqiut

— MyHeritage (@MyHeritage) February 25, 2021