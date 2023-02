Czy potrzebne są okulary VR?

Wirtualna rzeczywistość jest coraz bardziej wciągająca. Nic więc dziwnego, że gogle VR są chętnie wybierane do gier, edukacji, a nawet sektora reklamowego. Oczywiście na rynku znaleźć można szereg rozwiązań różnych marek, a kluczem zawsze jest dopasowanie ich do indywidualnych potrzeb. Ważny jest również cel i parametry gogli VR, które będą się przekładać nie tylko na efekty finalne, ale także same wrażenia.

Jakie gogle VR wybrać?

Jeszcze kilka lat temu gogle VR na przykład marki Oculus Quest były innowacyjnym gadżetem, który otwierał drogę do wirtualnej rzeczywistości, ale nie do końca wiedzieliśmy, co z tym zrobić. To sprawiało natomiast, że z okularów VR najszybciej zaczęli korzystać miłośnicy gier na konsoli i rozgrywek komputerowych. Teraz wirtualną rzeczywistość doceniają różne branże i już nie sposób wyobrazić sobie świata bez VR. Specjalne okulary mają bardzo charakterystyczną budowę i wbudowane głośniki. Pracują w oparciu o specjalne oprogramowanie, a po podłączeniu sprzętu po prostu przenoszą w inne miejsce – może to być świat przedstawiony w grze, mieszkanie, które istnieje tylko na planach, egzotyczna kraina.

Kiedy korzysta się z gogli VR?

W okularach VR generowane są obrazy, które stają się iluzją zupełnie innej rzeczywistości, a to pozwala wejść całym sobą w świat rozgrywki, animacji czy filmu. To dlatego konsola PS5 swój najlepszy potencjał osiąga właśnie z goglami VR. Dzięki zjawisku impresji można się rozglądać wokół, ale widać zupełnie coś innego niż realnie gracza otacza. Szerokie pole widzenia sprawia, że da się poczuć klimat rozszerzonej rzeczywistości, a dzięki temu świat gry jest jeszcze bardziej wciągający. W końcu wydaje się, że jesteśmy w nim cali.

Gdzie korzysta się z okularów VR

Wielu klientów wybiera gogle VR PS5 by docenić ulubione rozgrywki i móc wykorzystać możliwości, jakie dają najnowocześniejsze konsole oraz oczywiście specjalnie zaprojektowane do tych narzędzi gry. Warto jednak pamiętać o tym, że zastosowanie rzeczywistości wirtualnej jest zdecydowanie większe i nie tylko akcje czy pościgi będą świetnie wyglądać oraz wciągać. Producenci gier doskonale ten trend wykorzystują i coraz więcej jest tytułów, które niemal w całości bazują na VR. Wówczas gogle to obowiązkowy element wyposażenia. Można również grać w okularach obsługiwanych za pomocą smartfona, co jest świetną opcją dla tych, którzy nie mają konsoli, a wciąga ich rozrywka, jaką daje wirtualny świat. Poza tym tego typu akcesoria doskonale sprawdzą się przy innych aktywnościach. Są niezastąpione do oglądania filmów nakręconych kamerą sferyczną. Takich krótkometrażowych tytułów jeszcze jest niewiele, ale widać wyraźnie, że sam trend jest rozwojowy. Z czasem więc będziemy się przenosić do wirtualnego świata w pełnometrażowych produkcjach i w serialach, a to daje zupełnie nowe wrażenia kinomaniakom. Poza tym specjalne soczewki stają się również bazą do tego, by wybrać się w wirtualny spacer. To coraz modniejszy sposób odwiedzania wystaw, oglądania zabytków architektury czy nawet parków narodowych. Nie ruszając się z miejsca, można znaleźć się w zupełnie innej przestrzeni – czasem nawet tej realnie dla człowieka niedostępnej. Tym samym edukacja, doświadczenia czy też wrażenia z pewnością będą niezapomniane.

Technologia VR jest wykorzystywana także przez branżę szkoleniową. Dzięki temu można przeprowadzać zdalne zajęcia, które wymagają nieco więcej niż tylko prezentacja czy wykład. Okulary wyposażone w specjalne kontrolery są rewelacyjnym narzędziem do przygotowania realistycznych symulacji, a to nie tylko poprawia efekty nauki, ale daje też cenne doświadczenie.