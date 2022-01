Styczeń 2022, 1/2022

Nowy rok zaczynamy od rozliczenia z poprzednim, tradycyjnie już wynikami plebiscytu „Magazynu T3″, tym razem na najlepsze technologie 2021. Jakie jednak będą trendy kolejnych dwunastu miesięcy? Wszystko wskazuje na to, że tropem „Powrotu do przyszłości” nie zamienimy elektrycznych hulajnóg na lewitujące deski, ale i tak powinno być bardzo ciekawie!

Na nasz warsztat trafiły np. nowe gogle HTC Vive Flow, dzięki którym poznamy nowy wymiar medytacji czy oglądania filmów. Dla tych, którzy adaptują swoje mieszkania pod home office, przedstawiamy All-In-One od Lenovo – IdeaCentre AIO 3 szóstej już generacji. Jak sprawdził się w naszej pracy? O tym w naszym raporcie. Po pracy nakleiliśmy też na ściany nowy gadżet świetlny od Nanoleaf, o wiele znaczącej nazwie Lines, i podłączyliśmy do sieci trzy najbardziej designerskie głośniki Wi-Fi, by sprawdzić, który z nich najlepiej nadaje się do strumieniowania muzyki.

Mało? To może dodam jeszcze, że testowaliśmy głośnik zakładany na szyję od Sony, nowego MacBooka Pro o gigantycznej mocy i zegarek Watch Series 7 od Apple, czy mikrofon Razer Seiren V2 Pro. A na koniec, skoro już mamy pogodzić się z brakiem tej latającej deski, polecam przegląd pojazdów elektrycznych nowej generacji!

Zapraszam do lektury,

Marcin Kubicki

Przejrzyj numer tutaj.