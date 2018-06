Czerwiec 2018, 6/2018

Przed nami Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Nic dziwnego, że sporo tematów w czerwcu kręci się właśnie wokół piłki. Najważniejszym z nich jest porównanie topowych projektorów, dzięki którym poczynania „Lewego” i spółki będziecie mogli oglądać w kosmicznie dużych rozmiarach. A skoro już o kapitanie reprezentacji Polski mowa, okazuje się, że nie pomógł nowemu smartfonowi Huawei – test P20 Pro oczywiście również znalazł się w tym numerze.

Meczy w wirtualnej rzeczywistości jeszcze oglądać nie można, ale ten pomysł kiełkuje w głowach możnych tego świata. Już teraz można pobawić się tą technologią, m.in. dzięki HTC Vive Pro. To droga zabawa, a czy przyjemna? Odpowiadamy i na to pytanie. Kto na ostatniej prostej przed wakacjami będzie chciał pozostać w wirtualnym świecie – mamy propozycję pod postacią gry Detroit: Become Human, która trafia do nas chwilę przed oddaniem magazynu do druku.

Kto ma z kolei dość i chce już wyjść na świeże powietrze – służymy inteligentnymi rozwiązaniami do każdego ogrodu!

Przejrzyj ostatni numer tutaj.