Sztuczna inteligencja przeskalowała film z 1896 roku do 4K

Początki kinematografii należały nie do obrazów fabularnych, lecz do krótkich klipów, które prezentowały sceny z codziennego życia. Jednym z najsłynniejszych jest dokument braci Lumière, przedstawiający wjazd pociągu parowego na stację w La Ciotat. Doczekał się on właśnie swojej wersji 4K.

Autorem przeskalowanego wideo jest Denis Shiryaev, który pochwalił się swoim dziełem na portalu społecznościowym Reddit. Użytkownik nie tylko przeskalował film do rozdzielczości 4K i 60 kl./s, ale także opatrzył go dźwiękiem – oryginalny obraz był niemy. Różnice w jakości najlepiej widać podczas oglądania starej i nowej wersji obok siebie.

W komentarzach pod filmem Shiryaev wyjaśnił, w jaki sposób przebiegał proces obróbki wideo. Większość pracy wykonały algorytmy sztucznej inteligencji: upscaling możliwy był dzięki oprogramowaniu Gigapixel AI od Topaz Labs, a dodatkowe klatki dodał program Dain – obydwa narzędzia dostępne są na portalu GitHub. Ponadto do internetu trafiła również pokolorowana wersja obrobionego wideo: do jej stworzenia wykorzystano skrypt DeOldify, który także znajdziemy na GitHubie.

Z filmem Wjazd pociągu na stację w La Ciotat wiąże się pewna legenda. Podobno zbliżająca się do widzów lokomotywa parowa wyglądała tak realistycznie, że wiele osób uciekało z sali pokazowej, bojąc się rozjechania przez pociąg. Nie wiadomo, ile w niej prawdy, ale trzeba przyznać, że nawet oryginał z 1896 roku wygląda bardziej realistycznie niż niejeden klip nakręcony pierwszymi kamerkami montowanymi w komórkach, nieprawdaż?