Corsair przedstawia dwie nowe serie dwukomorowych obudów do komputera

Firma Corsair ogłosiła powrót na rynek obudów komputerowych z dwiema komorami. Nowe jednostki 6500 i 2500, oparte na modelach 680X i 280X charakteryzujących się bezpośrednim nawiewem powietrza i imponującymi parametrami, zapewniając bezprecedensowe możliwości personalizacji.

Jeśli potrzebujesz przestronnej konstrukcji typu mid-tower do budowy potężnego komputera, takiej jak model 6500, lub kompaktowej obudowy mid-tower do budowy komputera Micro ATX, takiej jak model 2500, to dwukomorowa konstrukcja umożliwiająca efektywne chłodzenie każdej z nich ułatwi ci stworzenie estetycznie i profesjonalnie wyglądającego zestawu. Te nowe obudowy obsługujące płyty główne z odwróconymi złączami i umożliwiające wybór paneli z siateczki lub szkła hartowanego oraz wyposażone w szereg praktycznych i estetycznych dodatków stanowią duży krok naprzód w rozwoju obudów z dwiema komorami.

Nowe płyty główne z odwróconymi złączami stanowią rewolucyjne rozwiązanie dla konstruktorów komputerów. Złącza na płytach tego typu, na przykład ASUS BTF i MSI Project Zero, są dyskretnie schowane za tacą na płytę główną. Ten układ, w szczególności w połączeniu z ekosystemem Corsair iCUE LINK, radykalnie upraszcza proces budowy i pozwala prawie całkowicie ukryć kable w komorze głównej obudowy. Dodatkowo technologia iCUE LINK umożliwia szeregowe połączenie wentylatorów i innych elementów wewnętrznych, co pozwala ograniczyć ilość różnego rodzaju kabli i złączy na widoku.

Modele 6500D AIRFLOW i 2500D AIRFLOW są zoptymalizowane pod kątem wydajności chłodzenia, dlatego z przodu, po bokach, na górze i na dole mają siateczkowe panele, które pozwalają na zapewnienie przepływu powietrza o odpowiednim natężeniu do najbardziej wymagających części wewnętrznych komputera. Obudowy 6500X i 2500X to także dzieła sztuki designu, które zadowolą wszystkich miłośników efektownego wyglądu. Pozwalają one oglądać wnętrze konstrukcji przez dwa krystalicznie przezroczyste panele ze szkła hartowanego.

Dwie komory oddzielają sekcję chłodzenia od strefy do przechowywania kabli, pozwalając na zapewnienie bardziej bezpośredniego dopływu powietrza do wymagających elementów. Modele obudów 6500D AIRFLOW i 2500D AIRFLOW pozwalają na montaż czterech radiatorów, aby zapewnić maksymalną skuteczność chłodzenia, natomiast modele 6500X i 2500X mieszczą trzy radiatory, które również pozwalają na schłodzenie bardzo wydajnych konstrukcji.

Obudowy z serii 6500 i 2500 mają wiele praktycznych i wygodnych rozwiązań. Zaliczają się do nich nowe śruby Corsair Quikturn do szybkiego montażu wentylatorów, panele przednie niewymagające narzędzi do demontażu, materiałowe uchwyty, jak również elastyczne przelotki formowane w dwóch cyklach. Ponadto obudowy te umożliwiają konstruktorowi wyrażenie swojego stylu za pomocą szerokiego wachlarza opcji personalizacji, takich jak drewniane i aluminiowe panele, pionowe uchwyty do montażu karty graficznej i wiele innych – wszystkie są dostępne w sklepie internetowym Corsair.

Więcej informacji na temat obudowy Corsair 6500D AIRFLOW można znaleźć pod adresem: https://corsair.com/6500d-airflow; Corsair 6500X pod adresem: https://corsair.com/6500x; Corsair 2500D AIRFLOW pod adresem https://corsair.com/2500d-airflow; Corsair 2500X pod adresem: https://corsair.com/2500x.