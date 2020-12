Columbia Sportswear prezentuje kolekcję inspirowaną społecznością Mandalorianów

Columbia Sportswear we współpracy z Lucasfilm wprowadza na rynek specjalną kolekcję outdoorową, nawiązującą stylistyką do galaktyki Star WarsTM. Dzięki inspiracji Dzieckiem i samym MandalorianinemTM, Dinem DjarinemTM, jest to najobszerniejsza jak dotąd kolekcja Columbia Star Wars, zapewniająca ciepło i wygodę zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Tegoroczna kolekcja jest już piątą powstałą we współpracy z Lucasfilm, oddającą hołd kultowej, filmowej serii.

Kolekcja będzie dostępna na https://www.columbiasportswear.co.uk/l/starwars od godziny 6:00 rano (CET) 4 grudnia 2020 roku. Ceny wahają się od 40 do 320 GBP. W skład kolekcji wchodzą ciepły, dziecięcy kombinezon i zimowa kurtka, nakrycie głowy, a także techniczna kurtka 3 w 1 zaprojektowana z myślą o podróżach w najzimniejsze rejony Galaktyki.

Fani będą zachwyceni bogactwem szczegółów w każdym z elementów kolekcji, w tym kapturami z chowanymi uszami, wysokiej jakości materiałami przypominającymi zbroję Mandalorianina oraz dodatkowymi ukłonami w stronę historii i postaci z popularnej serii, w postaci m.in. zakodowanych wiadomości w języku Mandalorian – mando’a.

Kolekcja Columbia inspirowana Mandalorianinem obejmuje następujące style odzieży wierzchniej i sportowej dla dorosłych i dzieci:

Specjalna edycja The Mandalorian™ Interchange Hybrid Jacket (sugerowana cena detaliczna: 320 GBP) to propozycja łącząca kamizelkę i kurtkę. Kurtka jest inspirowana zbroją Din Djarina i jest wykonana z wytrzymałego materiału i softshellu z lekką izolacją oraz podszewką wyposażoną w technologię Omni-Heat™ 3D. Kamizelkę można nosić osobno lub razem z kurtką, aby zapewnić maksymalne ciepło i ochronę.

Nakrycie głowy The Mandalorian™ Helmet Gaiter (sugerowana cena detaliczna: 40 GBP), wykonane z wodoodpornej tkaniny i polarowej podszewki, posiada elastyczną konstrukcję. The Mandalorian™ Helmet Gaiter ma zakodowaną wiadomość napisaną w języku mando’a na polarowej podszewce i znak Mudhorn.

The Child Bunting (sugerowana cena detaliczna: 40 GBP) to ciepły kombinezon dedykowany najmłodszym fanom Gwiezdnych Wojen. Jego charakterystycznym elementem są kultowe uszy, a mikropolar i wyjątkowo miękka podszewka Sherpa zapewnią niemowlętom przytulny komfort.

Kurtka The Child Jacket (sugerowana cena detaliczna: 80 GBP) została zaprojektowana z myślą o ochronie dzieci dzięki wodoodpornej powłoce i odblaskowej podszewce Omni-Heat™, a także przytulnemu kapturowi z polaru Sherpa zapewniającemu ciepło i komfort. Kurtka posiada kaptur z chowanymi uszami, a na podszewce m.in. zakodowane wiadomości napisane w języku mando’a oraz grafikę przedstawiającą Dziecko.