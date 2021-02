Columbia przestawia kolekcję Wintersports

Jak mawiają miłośnicy aktywności na świeżym powietrzu: nie ma złej pogody, są tylko nieodpowiednie ubrania. Najnowsza kolekcja Wintersports od Columbii eliminuje ten problem, oferując funkcjonalną odzież do zimowych aktywności.

Zaawansowane technologie Columbii zapewniają komfortowe ciepło, nieprzemakalność, oddychalność i swobodę ruchów dzięki odpowiednim krojom i elastycznym materiałom. Ponadto, kolekcja Wintersports oferuje szereg funkcjonalnych rozwiązań, ułatwiających aktywności na stoku lub podczas górskich wędrówek, w postaci regulowanych kapturów, mankietów, ukrytych kieszeni czy systemu detekcji RECCO. Jest on szczególnie ważny dla alpinistów, narciarzy, czy snowboardzistów, ułatwia bowiem służbom ratowniczym odnalezienie osób zasypanych w lawinie.

Kolekcja Wintersports obala popularny mit, mówiący, że im grubiej, tym cieplej. W lekkich i równocześnie ciepłych kurtkach Columbia zastosowała najnowsze technologie izolacji termicznej, łączące pierze z syntetyczną ociepliną i termo-odblaskową podszewką. W przypadku sportów zimowych kluczowe jest dobranie ubioru do rodzaju aktywności. Jeśli uprawiasz narciarstwo alpejskie lub skitouring, dobrym wyborem są lżejsze kurtki w połączeniu z funkcjonalną dolną i środkową warstwą odzieży. Jeśli natomiast należysz do grupy sportowców rekreacyjnych, polecamy grubszą i lepiej izolowaną warstwę wierzchnią. A pod nią oczywiście odpowiednie warstwy.

Kluczowe produkty z kolekcji Wintersports

Alpine Crux Down Jacket to lekka kurtka z linii Titanium, z certyfikowanym, odpornym na wilgoć, wypełnieniem puchowym 800 FP i podszewką Omni-Heat Thermal Reflective, która za pomocą matrycy z aluminiowych kropek pomaga regulować temperaturę poprzez odbijanie i zatrzymywanie ciepła produkowanego przez organizm, umożliwiając jednocześnie odprowadzanie wilgoci. Atrakcyjny krój kurtki podkreśla technologia Heat-Seal – dzięki termicznie laminowanym szwom w kształcie litery T ocieplenie nie „wędruje” po odzieży i jest równomiernie rozprowadzone, a brak standardowych szwów zwiększa odporność na wodę i chłód. Kurtka posiada regulowany ściągacz i można ją spakować w jedną z zabezpieczonych suwakami kieszeni. Sugerowana cena detaliczna: 1 249,99 PLN.

Kurtka Columbia Wild Card Down jest wodoodporna i zapewnia doskonałą oddychalność. Ciepło, oprócz puchowego wypełnienia, gwarantuje także podszewka z technologią Omni-Heat Thermal Reflective. Kurtka wykonana jest z elastycznego materiału, posiada odpinany kaptur i jest wyposażona we wszystko, czego można oczekiwać od kurtki narciarskiej (fartuch przeciwśnieżny, kieszenie na karnet, gogle itp.). Za ekskluzywny wygląd odpowiada technologia Heat-Seal – co sprawia, że kurtka świetnie sprawdzi się również poza stokiem. Kurtka, w różnej kolorystyce, jest dostępna w wersji damskiej i męskiej. Cena: 1 249,99 PLN.

Columbia Peak Pursuit Shell to wygodna, techniczna kurtka z serii Titanium. Membrana Omni-Tech z mikroporami nie dopuszcza do wnikania wody w głąb tkaniny, umożliwia równocześnie odprowadzanie potu, co pozwala zachować poczucie suchości. Kurtkę wyposażono w system detekcji i ochrony przeciwlawinowej RECCO. Co ważne, kurtka jest kompatybilna z systemem Interchange, co pozwala na wpięcie w nią warstwy docieplającej. Została wyposażona w regulowany, kompatybilny z kaskiem kaptur, który nie ogranicza widoczności. Posiada też regulowany, zapinany na zatrzaski fartuch śnieżny, kieszeń na gogle, ski pass oraz zapinane na zamek kieszenie. Otwory wentylacyjne pod pachami wykończone zostały dwukierunkowymi zamkami. Cena: 1 899,99 PLN.

Kurtka damska Columbia Tracked Out Interchange Jacket to konstrukcja typu 3w1, a więc podpinka z ociepliną, a także wodoodporna membranówka z typowymi dla kurtek narciarskich dodatkami. Razem tworzą doskonałą barierę przed chłodem i wilgocią, osobno można zastosować je wtedy, gdy nie będzie konieczności korzystania z tak „pancernej” całości. System INTERCHANGE pozwala na wygodne połączenie podpinki i kurtki zewnętrznej. Zewnętrzna kurtka w tym zestawie została oparta o wodoodporną i oddychającą membranę Omni-Tech. Technologia Omni-Heat Thermal Reflective w podszewce podpinki odpowiada za utrzymywanie ciepła przy ciele, a syntetyczna ocieplina Thermarator w kurtce wewnętrznej izoluje od chłodu i nie traci tej właściwości nawet gdy namoknie. Cena: 1 299,99 PLN.

Spodnie damskie Columbia Kick Turner Insulated Pant będą idealne na wszelkie narciarskie wypady. Za ich wodoodporność i optymalną oddychalność odpowiada membrana Omni-Tech, natomiast przyjemne ciepło przy ciele zapewnia syntetyczna ocieplina Microtemp XF II i podszewka Omni-Heat Thermal Reflective. Optymalne dopasowanie uzyskano dzięki zastosowaniu materiału elastycznego w dwóch kierunkach, regulowanym wstawkom w talii oraz suwakom u dołu nogawek pozwalającym na regulację szerokości tej części spodni. Spodnie zostały wyposażone w trzy funkcjonalne, zamykane suwakiem kieszenie – dwie klasyczne i jedną udową. Wewnątrz spodni znajduje się także klips na klucze. Cena: 599,99 PLN.

Midweight Stretch Long Sleeve Top oraz Midweight Stretch Tight to elastyczna bielizna termoaktywna, wykonana w technologii Omni-Heat, która pomaga utrzymać optymalną temperaturę ciała, zatrzymując część wytworzonego przez ciało ciepła i umożliwiając jednocześnie odprowadzanie nadmiaru wilgoci. W koszulce i legginsach zastosowano system transportu wilgoci Omni-Wick odpowiadający za odprowadzanie potu do zewnętrznych warstw odzieży. System pomaga zachować ciało suche, dając uczucie lekkości i komfortu podczas aktywności. Materiał został wykonany z dodatkiem środka antybakteryjnego, który spowalnia tworzenie się przykrego zapachu. Płaskie szwy umożliwiają pełen zakres ruchów, równocześnie chronią ciało przed obtarciami. Sugerowana cena detaliczna: koszulka – 199,99 PLN, legginsy – 229,99 PLN.

Rękawice Columbia Wind Bloc Glove, za sprawą zastosowanego materiału softshellowego, doskonale sprawdzą się podczas wędrówek w zimne dni zarówno na górskim szlaku, jak i w mieście. Dzięki możliwości obsługi ekranów dotykowych bez konieczności ściągania rękawic zrobisz w nich zdjęcie swoim smartfonem.

Rękawice Columbia Wind Bloc Glove posiadaja podszewkę wykonaną w technologii Omni-Heat Reflective. Ponadto zastosowany w rękawicach materiał umożliwia odprowadzanie nadmiaru wilgoci, co ułatwi zachowanie komfortowego suchego klimatu wokół dłoni. Cena: 149,99 PLN (wersja damska i męska).

Rękawice Columbia Whirlibird Glove to model doskonale sprawdzający się podczas wypadów narciarskich i skiturowych, a także na zimowych trekkingach. Za swobodne operowanie kijkami narciarskimi w tym modelu odpowiada konstrukcja 3-Point precurve™. Pozwala ona dłoniom na wygodniejsze ruchy, wpływa dodatkowo na lepsze dopasowanie oraz zwiększa przyczepność. Rękawice zostały wyposażone w wodoodporną i oddychającą membranę Omni-Tech. Rękawice jako główny materiał wykorzystują nylon, którego wytrzymałość sprawi, że ta konstrukcja dobrze zniesie naprężenia powstające w trakcie dynamicznego narciarskiego zjazdu. Za ochronę przed wychłodzeniem odpowiada podszewka wykonana w technologii Omni-Heat Reflective. Cena: 199,99 PLN (wersja damska i męska).

Modele z kolekcji Wintersports są dostępne w sklepach stacjonarnych: Columbia w Zakopanem (Krupówki 37), Alpin Sport, Taternik, Trekker Sport, Polstor oraz online: taternik-sklep.pl, sklep-columbia.pl, 8a.pl, answear.com, fitanu.com.