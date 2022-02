MSI prezentuje dysk Spatium M390 NVMe M.2

Szybki dysk decyduje o wydajności komputera tak samo, jak potężny procesor czy karta graficzna. Najnowsze rozwiązanie od MSI, nośnik Spatium M390 NVMe M.2, został stworzony po to, by zapewniać nam maksymalne szybkości pracy podczas gry i nie tylko.

MSI Spatium M390 NVMe M.2 to dysk SSD wykonany w technologii 3D NAND Flash oraz wsparcie dla interfejsu PCIe Gen3. Dzięki temu, nośnik potrafi osiągnąć imponujące prędkości sekwencyjnego odczytu oraz zapisu: wynoszą one nawet 3300 MB/s i 3000 MB/s. Pamięć jest przy tym zgodna ze standardem NVMe 1.4, gwarantującym wysoką wydajność i sprawność pracy.

Spatium M390 NVMe M.2 dostępny jest w dwóch wersjach pojemnościowych: 500 GB i 1 TB. Obydwa warianty, zamknięte zostały w kompaktowej i smukłej obudowie formatu M.2 2280. Dzięki temu, nośniki mogą być montowane nie tylko w komputerach stacjonarnych, ale także w laptopach. Dysk posiada również mechanizmy bezpieczeństwa danych i korekcji błędów. Do szyfrowania danych, wykorzystuje on 256-bitowy klucz AES, zaś poza tym możemy również liczyć na m. in. ma korekcję błędów LDPC.

Najnowszy nośnik od MSI jest już dostępny w sprzedaży. Za wersję o pojemności 1 TB zapłacimy 500 PLN, zaś 500 GB – 280 PLN. Dysk jest ponadto objęty 5-letnią, kompleksową gwarancją.