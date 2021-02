Chińska sonda Tianwen-1 już wkrótce dotrze na Marsa

W tym miesiącu nasz kosmiczny sąsiad może spodziewać się trzech wizyt. Jednym z gości będzie chińska misja Tianwen-1, która potwierdziła swoją gotowość do wejścia na orbitę Marsa. Na pierwszym wykonanym przez nią zdjęciu możemy podziwiać wiele geograficznych szczegółów planety.

Zdjęcie zostało opublikowane przez chińską agencję kosmiczną CNSA. Przedstawia ono spory wycinek Czerwonej Planety, na którym możemy zobaczyć wiele ważnych punktów marsjańskiej topografii, w tym Doliny Marinera, czyli największy system kanionów w Układzie Słonecznym – to duży, ciemny kształt w lewej części planety. Obraz utrzymany jest w odcieniach szarości.



Tianwen-1 to jedna z trzech misji, która w tym miesiącu dotrze w okolice Marsa. Już jutro na jego orbitę wejdzie badająca atmosferę sonda Hope, wysłana przez Zjednoczone Emiraty Arabskie, a na 18 lutego zaplanowane zostało lądowanie amerykańskiego łazika Perseverance na powierzchni planety. Ten ostatni ma za zadanie znalezienie oznak dawnego życia na Marsie poprzez badanie chemizmu skał i układu warstw geologicznych. Trafi on do dużego krateru Jezero.



Chińska sonda również niesie ze sobą łazik, który znajdzie się na powierzchni Marsa najwcześniej w maju. Docelowym punktem lądowania jest zlokalizowana koło północnego bieguna równina Utopia Planitia, a celem misji – zebranie informacji na temat tego ogromnego basenu uderzeniowego o głębokości sięgającej 6 km poniżej marsjańskiego odpowiednika poziomu morza.