To już piąty rok partnerstwa OPPO z Roland-Garros

Turniej Roland-Garros, który rozpoczął się 22 maja br. w Paryżu, to jeden z najważniejszych punktów w kalendarzu zawodników i fanów tenisa ziemnego. Na tak prestiżowych zawodach nie może zabraknąć marki OPPO, która już piąty rok z rzędu, jako partner premium turnieju, uchwyci inspirujące chwile na korcie i poza nim, korzystając z zaawansowanych technologii m.in. w składanym smartfonie OPPO Find N2 Flip.

OPPO już po raz piąty współpracuje z Roland-Garros, podkreślając tym samym swoje zaangażowanie w promowanie tenisa, jak i generalnie sportu. Podsumowanie zeszłorocznej edycji można zobaczyć poniżej:

Jako jeden z najbardziej prestiżowych turniejów tenisowych na świecie, Roland-Garros jest przepełniony inspirującymi momentami, które mobilizują pokolenia fanów tenisa do podążania za swoją pasją z większą determinacją i pewnością siebie, co współgra z mottem OPPO: „Inspiration Ahead”.

W ramach tegorocznej edycji Wielkiego Szlema, który odbędzie się w dniach 22 maja br. – 11 czerwca br., OPPO wykorzysta zaawansowane technologie obrazowania w swoich smartfonach, by uchwycić nie tylko sportowców – ich frustrację po stracie punktu i wybuchy radości po wygranym meczu, ale również fanów emocjonujących się poczynaniami zawodników na korcie.

OPPO ponownie uruchomi RG x OPPO Photo Gallery, czyli cyfrową wystawę zdjęć zrobionych przy użyciu flagowych smartfonów marki, w tym OPPO Find N2 Flip. Ponadto w tym roku po raz kolejny OPPO zaprezentuje Shot of the Day, czyli filmik z najlepszym zagraniem każdego dnia turnieju. W zeszłym roku znalazła się na nim m.in. Iga Świątek, zwyciężczyni Roland-Garros 2022 (a wcześniej Roland-Garros 2021). Shot of the day z polską tenisistą można zobaczyć poniżej: