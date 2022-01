CES 2022: LG prezentuje największy i najmniejszy ekran OLED świata

LG konsekwentnie zdradzało nam swoje plany na CES 2022 już od końca grudnia, ale kilka niespodzianek zachowało na same targi. Wśród nich znalazły się zarówno high-endowe modele telewizorów OLED, jak i bardziej kompaktowe, tańsze sprzęty.

Producent chwali się, że flagowa linia 2022 G2, zostanie wyposażona w najjaśniejszy panel OLED, jaki do tej pory znajdował się w ofercie LG – ma on być o 20% jaśniejszy od tego zastosowanego w niższym modelu C2. Ma to być zasługą nowej technologii odprowadzania i rozpraszania ciepła. Obydwie linie zostaną wyposażone w procesor Gen 5 Alpha 9, który ma poprawić jakość upscalingu do rozdzielczości 4K. Co ciekawe, modele G2 i C2 dostaniemy w dwóch nowych wariantach: 97-calowy G2 będzie największym komercyjnie dostępnym OLED-em na świecie, zaś 42-calowy C2 – najmniejszym.

Poza flagowymi modelami, w ofercie firmy znajdą się także tańsze linie B2 i A2, obydwie wyposażone w słabsze procesory Gen 5 Alpha 7. Będą się one różnić przede wszystkim częstotliwością odświeżania: B2 wspiera 120 Hz, zaś A2 – jedynie 60 Hz. LG pokazało także jedyny w swojej ofercie model z natywną rozdzielczością 8K, 88-calowy OLED Z2, oraz kilka modeli Mini LED i LED. Na razie nie znamy ani cen, ani daty wejścia na rynek żadnego spośród nich.