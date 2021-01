CES 2021: Latająca taksówka Cadillac od General Motors

Szalone urządzenia koncepcyjne to właściwie tradycja CES. Czy może być coś bardziej koncepcyjnego niż luksusowa, latająca taksówka sygnowana przez Cadillaca? Oto jednoosobowy, elektryczny dron pasażerski.

„Latający Cadillac” to dron o czterech turbinach i niewielkiej, jednoosobowej kabinie. W przekroju pojazd ma kształt litery S, z dwoma śmigłami umieszczonymi poniżej kokpitu i dwoma powyżej; konstrukcja ta ma zapewnić pasażerowi stabilny lot. Zasila go elektryczny napęd 90 kWh i akumulator wykonany w technologii Ultium. Sprzęt pionowo wzbija się w powietrze i pionowo ląduje; jest on także w pełni autonomiczny. Jak w przypadku większości urządzeń koncepcyjnych, Cadillac wśród dronów najprawdopodobniej nie ujrzy światła dziennego przez wiele lat, o ile w ogóle pojawi się w sprzedaży.



Tegoroczna edycja CES pokazała, że General Motors coraz mocniej inwestuje w elektromobilność – firma nawet zmieniła logo na takie lepiej odpowiadające swojej elektrycznej przyszłości. Wspomniane już baterie Ultium już wkrótce będą zasilały elektryczne samochody osobowe, pikapy i pojazdy ciężarowe. Koncern zaprezentował także najnowszą markę wchodzącą w jego skład, BrightDrop. Jej głównym obszarem działalności są bezemisyjne pojazdy dostawcze i użytkowe, a pierwszy samochód trafi do firmy kurierskiej FedEx.