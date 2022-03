Maxcom prezentuje nowe smartwatche i telefony￼

Mobile World Congress 2022 dobiegły końca, ale zaprezentowane na nich produkty wciąż trafiają do sprzedaży. Wśród tych nowości znalazły się także urządzenia mobilne od Maxcom. Oferta polskiej marki poszerzyła się ostatnio o sporo nowych gadżetów.

Na rynek trafiło kilka telefonów. Maxcom MS554 4G został wyposażony w ekran 5,5 cala, 3 GB pamięci RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej. Urządzenie pracuje na Androidzie 11 ze specjalną nakładką graficzną, stawiającą na duże, kontrastowe ikony – w ten sposób, osoba o słabym wzroku będzie mogła łatwo wybrać kontakt do bliskich, włączyć aparat lub wezwać pomoc. Urządzenie może obsługiwać do dwóch kart SIM, a także jest kompatybilne z kartami microSD do 128 GB.

Klasyczny telefon komórkowy to dla wielu osób idealne uzupełnienie smartfona – można go zabrać na samotne wyprawy, jako awaryjny sposób kontaktu ze światem. Maxcom MM334 4G VoLTE jest kompatybilny z łącznością LTE i połączeniami wysokiej jakości VoLTE. Urządzenie otrzymało ekran 3,2 cala i akumulator 1400 mAh, który starczy na długie dni użytkowania. Sprzęt jest przy tym bardzo lekki i kompaktowy – waży on 110 g i mieści się w kieszeni.

W ofercie Maxcom znalazły się także telefony stacjonarne. Model MM42D 4G VoLTE został wyposażony w kamerę, co umożliwia prowadzenie na nim rozmów wideo przez komunikator WhatsApp. Sprzęt posiada duże przyciski, ułatwiające obsługę, oraz czytelny, kolorowy wyświetlacz. Maxcom MM724 4G VoLTE to natomiast jego mniejszy kuzyn, kompatybilny z aparatami słuchowymi, a zatem idealny dla osób z ubytkami słuchu.

Poza telefonami, Maxcom zaprezentował nam również sześć nowych modeli smartwatchy. Maxcom FW42 Silver to model stworzony z myślą o paniach, charakteryzujący się klasyczną formą oraz funkcjami, które przydadzą się kobietom, w tym kalendarzykiem menstruacyjnym.

Dla miłośników dbania o zdrowie, ciekawą propozycją jest Maxcom FW45 Aurum 2, wyposażony w pomiar saturacji krwi i EKG. Podobne funkcje wellness oferują także modele FW46 Xenon i FW48 Vanad. Osoby poszukujące stylowego, prostego smartwatcha, mogą natomiast zwrócić uwagę na zegarek Maxcom FW43 Cobalt 2: może on się pochwalić długim czasem pracy na baterii i modnym designem.