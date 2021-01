CES 2021 – Intel prezentuje linię procesorów na 2021 rok

Intel nie miał szczęścia do procesu 10 nm – prace nad nim wielokrotnie się przeciągały, ale teraz nareszcie zaczyna się on upowszechniać. Na targach CES „niebiescy” zaprezentowali pierwsze układy do laptopów wykonane w nowej architekturze.

Nowe procesory należą do serii H, zaprojektowanej z myślą o wydajnych komputerach gamingowych. Dzięki zastosowaniu architektury 10 nm SuperFin, czipy mogą trafić do znacznie bardziej kompaktowych urządzeń bez obaw o ich przegrzanie – Intel twierdzi, że nowe układy nadają się do laptopów o grubości nawet 16 mm. 11 generacja ma także oferować o 15% lepszą wydajność niż poprzednie procesory, jednocześnie zużywając zdecydowanie mniej energii. Na początek do producentów komputerów trafią trzy układy: Core i7-11375H Special Edition, Core i7-11370H i Core i7-11300H.



W trakcie prezentacji Intel zdradził także kilka szczegółów na temat nadchodzących procesorów stacjonarnych z serii Rocket Lake S i Alder Lake. Te pierwsze mają być o 19% szybsze od ubiegłorocznej generacji i kompatybilne ze standardem PCIe 4.0, chociaż należy zauważyć, że flagowy procesor Core i9-11900K będzie miał o dwa rdzenie mniej od swojego bezpośredniego poprzednika, i9-10900K. Alder Lake to nadchodząca generacja procesorów hybrydowych, wykorzystujące rdzenie nastawione na szybkość i te odpowiadające za wydajność energetyczną. Również i one powstaną w architekturze 10 nm.