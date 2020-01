CES 2020: zapachowy zegar od Citizena

Codzienny rytm życia może być stresujący, a wieczorne zrelaksowanie się – bardzo trudne. Jednym z przyjemniejszych sposobów na zredukowanie stresu i zmęczenia jest aromaterapia. Najnowsza linia budzików Citizen wprowadzi do naszych sypialni wiele słodkich woni…

Na pierwszy rzut oka urządzenia z linii Sensory Time to zwyczajne budziki, ale w ich obudowach skrywa się niespodzianka – dyfuzor zapachowy. Aby regularnie wypełniać swój pokój zapachem, należy napełnić go wybranym olejkiem i ustawić częstotliwość rozpylania woni. To, jak często Sensory Time będzie powtarzał tę czynność, zależy tylko od preferencji użytkownika: jeśli chce on, by pomieszczenie pachniało cały czas, może on ustawić regularne rozpylanie co 30, 60 lub 120 sekund, ale równie dobrze można wybrać uwalnianie zapachu np. tylko podczas pobudki lub zasypiania.

Zamontowany dyfuzor będzie pokrywał przestrzeń ok. 14 m3, nadając się tym samym głównie do małych i średnich sypialni. Oprócz funkcji rozpylania olejku sprzęt otrzymał także LED-ową lampkę, podświetlany zegar cyfrowy, głośnik Bluetooth i port USB do ładowania urządzeń mobilnych. Nie znajdziemy w nim za to wirtualnego asystenta – ten pojawi się tylko w Citizen Smart Speaker, inteligentnym głośniku ozdobionym analogową tarczą zegarową. Zegary z serii Sensory Time będą kosztowały 100 USD (ok. 380 PLN) i trafią w sprzedaży w marcu; za inteligentny głośnik zapłacimy natomiast 150 USD (ok. 570 PLN), a kupimy go najwcześniej w czerwcu.