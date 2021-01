Broker Etoro – wygodny social trading

Świat Internetu rozwija się w bardzo szybkim tempie. Branża finansowa jest jednym z liderów zmian. Jak ma to wpływ na inwestycje w aktywa finansowe?

Fin-tech to określenie, które w dużym uproszczeniu łączy w sobie finanse i technologię. Dzięki temu korzystamy z wygodnych rozwiązań jak bankowość mobilna, płatności telefonem, a nawet siatkówką oka. Z drugiej strony Internet kojarzy nam się z social mediami, które w wielu państwach zdominowały m.in. wirtualną komunikację. Za ich pośrednictwem rozmawiamy ze znajomymi, robimy zakupy, a także sprzedajemy produkty. Rozwój sieci przyniósł nam także możliwość wspólnego inwestowania. Platforma Etoro wykorzystuje tzw. social trading. Jak on działa w praktyce?

Etoro Forex – dołącz do największego rynku świata

Forex to giełda walutowa, na której realizowane są każdego dnia obroty liczone w dziesiątkach miliardów dolarów. Broker Etoro umożliwia dostęp do tego rynku, ale także do rynków akcji i surowców. Szukając platformy do inwestycji, często sprawdzamy opinie o danym podmiocie, przyjazność interfejsu, łatwość obrotu pieniędzmi i inne przydatne rozwiązania. Etoro w ramach swoich usług udostępniło usługę social trading. Jest to świetna opcja dla osób, które chcą inwestować na giełdzie, ale nie mają czasu na śledzenie trendów albo po prostu nie mają odpowiedniej wiedzy. Jak działa social trading?

Broker Etoro łączy zalety social mediów z platformą tradingową, co ułatwia efektywne handlowanie na rynku Forex, ale nie tylko. Główna idea zakłada, że inwestorzy lokują środki wspólnie. Dokładnie rzecz ujmując, to doświadczeni inwestorzy udostępniają swoją strategię oraz metody innym użytkownikom. Dzięki temu osoby z mniejszym doświadczeniem mogą naśladować ich ruchy i na tym zarabiać. Jeżeli widzimy portfel inwestycyjny, który sukcesywnie przynosi dochody, to możemy „podłączyć” się pod dobrą passę i na tym skorzystać.

Etoro – zyski

Doświadczeni inwestorzy opracowują różnego rodzaju strategie. Jeżeli przynoszą zyski, to możemy skorzystać z rekomendacji i również je wygenerować. Dzięki temu nawet podstawowa wiedza dotycząca inwestycji jest w tym wypadku wystarczająca. Czasami zdarza się, że po prostu nie mamy czasu na śledzenie wydarzeń na giełdzie, a ktoś robi to zawodowo. Warto to wykorzystać, a wolny czas chcemy spędzić na odpoczynku i rozrywce. W końcu środki na lokacie (przed 2020 r.) też dla nas zarabiały, nawet gdy spaliśmy. Niemniej w Etoro zyski są wyższe niż obecne odsetki z lokat.

Inwestorzy, którzy udostępniają swoje strategie, nie robią tego charytatywnie. Etoro w różny sposób wynagradza takie osoby. Najczęściej jest to część wygenerowanego obrotu, wynagrodzenie za liczbę aktywnych obserwatorów lub udział w zyskach. Na różnych platformach stosuje się inne metody, ale faktem jest, że skuteczny inwestor zyskuje podwójnie – wypracowany zysk na swoim portfelu plus dodatek w postaci „premii” za udostępnioną strategię.