BEAM: inteligentna… przypinka do ubrań

Są ozdobą, formą kampanii społecznej lub sposobem na wyrażenie swoich poglądów. Przypinki teraz stały się inteligentniejsze, a to za sprawą znaczka BEAM, na który można wgrywać dowolne grafiki i obrazki. Wyświetlą się one na specjalnym ekraniku AMOLED.

Na BEAM Authentic składają się dwa elementy: przypinka z ekranem AMOLED o rozdzielczości 400 x 400, przyspieszeniomierzem i czujnikiem oświetlenia. Łączy się ona z telefonem za pomocą Bluetootha oraz specjalnej aplikacji, za pomocą której można tworzyć własną zawartość. Przypinka może pomieścić do 100 wyświetlanych elementów – GIF-ów i grafik. Zawartość można dowolnie modyfikować lub ustawiać w pokazy slajdów. W zestawie z BEAM otrzymujemy trzy wymienne „tyły”: magnetyczne przypięcie, standardową przypinkę z igłą i pasek, dzięki któremu znaczek zmienia się w breloczek.

Siłą nowego rozwiązania ma być bogata społeczność twórców i funkcje social media. Aplikacja pozwoli m. in. na utworzenie specjalnej strony dla danej fundacji dobroczynnej lub organizacji i promowanie jej poprzez specjalną zawartość. BEAM posiada jeszcze jedną funkcję: może być wykorzystywany jako przycisk alarmowy. Naciśnięcie i przytrzymanie znajdującego się w jego obudowie guzika ma spowodować wysłanie wiadomości tekstowej i aktualnego położenia GPS ze sparowanego telefonu. Można ustawić do 4 kontaktów alarmowych. BEAM kosztuje 99 USD (ok. 355 PLN).