Audi prezentuje model A6 E-Tron

Audi dość późno zaczęło rozwijać swój dział elektromobilności, ale teraz wyraźnie zależy im na zwiększeniu tempa rozwoju. Tuż przed targami Auto Shanghai 2021 producent pokazał koncepcyjną wersję nadchodzącego liftbacka A6 E-Tron.

Elektryczny samochód od Audi to pierwszy pojazd zbudowany na skalowalnej platformie podłogowej PPE, stworzonej z myślą o bezemisyjnych pojazdach Grupy Volkswagen. Jest ona wyposażona w kompaktową baterię litowo-jonową o łącznej pojemności 100 kWh, co ma przełożyć się na maksymalnie 700 km zasięgu. Dzięki możliwości szybkiego ładowania, 10 minut przy ładowarce 270 kW wystarczy na przejechanie dalszych 300 km. Akumulatorowi towarzyszyły będą dwa napędy elektryczne o łącznej mocy 469 KM i momencie obrotowym 800 Nm – rozpędzenie się od 0 do 100 km/h ma zająć niecałe cztery sekundy.



A6 E-Tron to samochód typu liftback – czy jak lubi nazywać je Audi, fastback – z wydłużoną sylwetką i niskim środkiem ciężkości. Masywne zderzaki i obłe kształty zostały zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić jak najlepszą aerodynamikę podczas jazdy. Samochód otrzyma reflektory Digital Matrix LED, działające właściwie jak projektory – mogą one witać i żegnać kierowcę różnymi animacjami, a także… wyświetlać gry z systemu infotainment na płaskiej powierzchni, na przykład na ścianie. Projektory znajdą się także na bokach auta; ostrzegą one pieszych i rowerzystów przed niespodziewanym otwarciem drzwi.



Trudno powiedzieć, czy akurat ta ostatnia funkcja trafi do komercyjnej wersji A6 E-Tron. Audi chwali się jednak, że wiele pomysłów wykorzystanych w koncepcie zostanie przeniesionych także do samochodu, który wyjedzie na drogi. Model ma trafić do sprzedaży pod koniec 2022 roku.