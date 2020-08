Asus ZenFone 7 Pro z aparatami na klapce

Od pewnego czasu telefony z klapką świętują powrót do łask – co prawda nie te sprzed lat, ale ich unowocześnione wersje ze składanymi ekranami. Najnowszy flagowiec Asusa został wyposażony w nieco inny rodzaj klapki, acz równie intrygujący.

Smartfon został wyposażony w 6,67-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1080p i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Jego powierzchni nie zaburza żadne wcięcie czy wysepka, ponieważ rolę kamerki do selfie pełni umieszczony na specjalnej klapce aparat główny. Aby go unieść wystarczy wcisnąć odpowiedni przycisk; Asus zapewnia, że mechanizm wytrzyma do 200 tysięcy ruchów, co oznacza, że jeśli korzystalibyśmy z niego nawet 100 razy dziennie, zużyje się on dopiero po 5 latach. Klapkę można ustawić także pod wybranym przez siebie kątem, a podczas upadku automatycznie się ona schowa.



Sam aparat w ZenFone 7 Pro składa się z obiektywu szerokokątnego 64 Mpix, teleobiektywu 8 Mpix z trzykrotnym zoomem optycznym i 12-megapikselowego obiektywu ultraszerokiego o polu widzenia 113 stopni. Dwa pierwsze obiektywy są uzupełnione o optyczną stabilizację obrazu. Urządzenie potrafi nagrywać wideo w jakości 8K i 30 kl./s oraz slow-mo 4K 120 kl./s; do dyspozycji otrzymamy także tryb Pro Video.



ZenFone 7 został wyposażony w procesor Snapdragon 865+, 8 GB pamięci RAM, 256 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia o 2 TB microSD i wsparcie dla Dual SIM. Jego bateria ma pojemność 5000 mAh, chociaż nie współpracuje z ładowaniem bezprzewodowym – by ją uzupełnić, należy skorzystać z dołączonej ładowarki QuickCharge 4.0, pozwalającej doładować telefon do 60% w ledwie pół godziny.



Urządzenie ma trafić na rynki europejskie już we wrześniu. Nie znamy jeszcze oficjalnych cen w dystrybucji, ale w Tajwanie (gdzie przedsprzedaż zaczyna się już dziś), zostało ono wycenione na 27 990 TWD (ok. 3 550 PLN). Do sprzedaży wejdzie także ZenFone 7, podobny do wersji Pro, ale z odrobinę słabszym procesorem Snapdragon 865, 6 GB RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej i brakiem optycznej stabilizacji obrazu. Jego ceny zaczną się od 22 000 TWD (ok. 2 790 PLN).