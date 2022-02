ASUS Vivobook 13 Slate OLED trafia do Polski

Wyobraź sobie przenośne, ultralekkie urządzenie, z jednej strony zapewniające wygodę tabletu, a z drugiej – moc obliczeniową komputera. Vivobook 13 Slate OLED to pierwszy na świecie laptop z odłączanym ekranem OLED, który właśnie pojawił się w polskich sklepach.

Najnowszy Vivobook został wyposażony w 13,3-calowy wyświetlacz dotykowy OLED o klasycznych proporcjach 16:9, przeznaczonych do najwygodniejszego oglądania filmów i seriali. Panel posiada walidację Pantone, potwierdzającą stuprocentowe pokrycie palety barw DCI-P3, jak również certyfikat DisplayHDR, będący gwarancją głębokich kontrastów i wyrazistych czerni. Ekran może również pochwalić się doskonałym czasem reakcji na poziomie 0,2 milisekundy, a także jest przyjazny dla oczu – oferuje on niższą o 70% emisję światła niebieskiego niż klasyczny panel LCD.

Kiedy korzystamy z Vivobook 13 Slate OLED jak z tabletu, naszym najlepszym przyjacielem będzie rysik ASUS Pen 2.0., zgodny z protokołem Microsoft Pen Protocol 2.0. Posiada on 4096 poziomów nacisku, co oferuje realistyczne wrażenia podczas pisania i rysowania. Co ciekawe, do wyboru mamy cztery wymienne końcówki, naśladujące tekstury ołówków o różnym stopniu twardości. W trybie laptopa, do dyspozycji otrzymujemy natomiast magnetycznie mocowaną klawiaturę z dużymi, optymalnie rozmieszczonymi przyciskami o skoku 1,4 mm i ergonomicznymi nakładkami na klawisze.

Wewnątrz znajdziemy procesor Intel 3,3 GHz, do 8 GB pamięci RAM LPDDR4X oraz dysk SSDPCIe Gen 3.0 x4 o pojemności do 256 GB. Dzięki dwóm portom USB-C i czytnikowi kart microSD, nie będziemy mieli problemu z przenoszeniem plików z i na urządzenie, zaś opcjonalny czytnik linii papilarnych przyspieszy logowanie. Za sprawny dostęp do internetu odpowiedzialny jest modem Wi-fi 6. Akumulator o pojemności 50 Wh może pochwalić się długą żywotnością, a ponadto można go ładować za pomocą dowolnej ładowarki USB-C.

Vivobook 13 Slate OLED to również doskonały laptop multimedialny. Urządzenie wyposażone zostało w dwa aparaty: przedni 5 Mp oraz tylny 13 Mp. Dzięki systemowi dźwięku z redukcją szumów AI, nie musimy obawiać się o to, że spotkanie służbowe lub ze znajomymi popsują nam zakłócenia. Podczas oglądania filmów, wrażenia poprawi czterogłośnikowy system dźwiękowy Dolby Atmos z inteligentnym wzmacniaczem, redukującym szumy i zniekształcenia.

Vivobook 13 Slate OLED dostępny jest w Polsce w cenach zaczynających się od 3 500 PLN – w zestawie oprócz komputera, znajdziemy także klawiaturę, podstawkę i rysik ASUS Pen 2.0. Oprócz edycji standardowych, sprzęt będzie dostępny również w dwóch specjalnych wersjach, zaprojektowanych przez artystów: Stevena Harringtona i Philipa Colberta. Znajdziemy w nich specjalną podstawkę, tapetę, pudełko, pokrowiec, klawiaturę, twardą teczkę i naklejki na klawisze, a w edycji Philipa Colberta – dodatkową parę unikatowych sznurowadeł.