Odkrycie zaginionej metropolii Majów za pomocą lasera

Technologia obrazowania przestrzennego LIDAR najczęściej pojawia się na naszych łamach w kontekście samochodów autonomicznych i robotów. Jest to jednak również potężne narzędzie archeologiczne. Badanie przeprowadzone w rezerwacie przyrody w Gwatemali wykazało, że znajdują się pod nim pozostałości jednego z najgęściej zaludnionych miast cywilizacji Majów.

Badaniem objęto ponad 2 100 km2 terenu pokrytego gęstym lasem równikowym. Na terenie parku Reserva de la Biosfera Maya znajdują się „odkryte” ruiny cywilizacji Majów, ale większość struktur pozostawała ukryta w gęstej roślinności. Obrazowanie z wykorzystaniem technologii LiDAR umożliwiło odkrycie szeregu budowli o różnym przeznaczeniu: placów miejskich i piramid, umocnień, budynków rolniczych i sieci irygacyjnej. Łącznie w trakcie badania zarejestrowano 60 000 obiektów połączonych w zorganizowaną sieć miast i obszarów wiejskich. Dane wskazują na to, że Majowie w większym niż przedtem przypuszczano stopniu uprawiali ziemię i przekształcali swoje środowisko życia.

To największe jak do tej pory badanie z wykorzystaniem LiDAR w gęstej dżungli – podobne, chociaż na mniejszą skalę, przeprowadzone zostały m. in. w Hondurasie, Belize i Kambodży. Dzięki zastosowaniu technik obrazowania niepotrzebna była masowa wycinka drzew na terenie objętym badaniem, który w tym przypadku należał do obszaru prawnie chronionego. W ciągu trzech następnych lat archeolodzy przeskanują jeszcze 13 000 km2 lasów równikowych Gwatemali.