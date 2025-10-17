Ad image
Armor King powraca w TEKKEN 8

„Mroczna Supernowa” ponownie na ringu

Michał Lis
Bandai Namco Entertainment Europe ogłosiło, że do TEKKEN 8 właśnie dołączył Armor King, jedna z najbardziej kultowych i uwielbianych postaci serii. Wojownik znany jako “The Dark Supernova” jest już dostępny w ramach przepustki 2. sezonu, a także jako osobny zakup.

Armor King powraca do turnieju The King of Iron Fist Tournament, kierowany pragnieniem zemsty za śmierć swojego brata. Choć niegdyś szukał sprawiedliwości, los odebrał mu szansę, gdy turniej zniknął pod rządami G Corp. Teraz, konfrontując się ze swoim odwiecznym rywalem, Kingiem, nie zamierza przerwać cyklu nienawiści. W jego arsenale pojawia się zakazana technika przekazana przez brata, a sam wojownik zapowiada, że „odwet nadejdzie, bez względu na wszystko”.

Armor King jest trzecią postacią w ramach drugiego sezonowego przepustki, dołączając do Anny i Fahkhramama, którzy zadebiutowali wcześniej. W grudniu (5.12) roster zostanie uzupełniony o Miary Zo – ostatnią postać z tej przepustki.

Autor:Michał Lis
Dobry duch i woda na młyn naszej redakcji. Pilnuje terminów, buduje treści i tworzy layout magazynu. Czasami też znajduje czas na filiżankę kawy, bez której nie wyobraża sobie życia.
