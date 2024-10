Apple przedstawia nowego iPada mini

Firma Apple zaprezentowała nowego iPada mini z czipem A17 Pro. Nowy iPad mini zachował tak lubianą przez klientów ultraprzenośną formę, jest dostępny w czterech pięknych kolorach, w tym dwóch nowych – niebieskim i fioletowym – i ma zachwycający wyświetlacz Liquid Retina o przekątnej 8,3 cala. Czip A17 Pro daje mu potężny zastrzyk wydajności potrzebnej do realizacji najtrudniejszych zadań. Zawiera szybsze CPU i GPU oraz system Neural Engine 2x wydajniejszy niż w iPadzie mini poprzedniej generacji. Nowy iPad mini może działać z rysikiem Apple Pencil Pro, razem z nim osiągając jeszcze wyższy poziom wszechstronności i zaawansowania w praktycznych i twórczych zastosowaniach. Tylny aparat szerokokątny 12 Mp obsługuje Inteligentny HDR 4, który pomaga uzyskać naturalniej wyglądające zdjęcia o szerszym zakresie dynamicznym, a przy wykorzystaniu uczenia maszynowego wykrywa i skanuje dokumenty bezpośrednio w aplikacji Aparat.

Nowy iPad mini ma baterię wystarczającą na cały dzień i system iPadOS 18 pełen nowości. Oferowany już od 2 599 PLN za wersję 128 GB – dwukrotnie pojemniejszą od modelu poprzedniej generacji – nowy iPad mini jest stuprocentowym ultraprzenośnym iPadem o rewelacyjnym stosunku możliwości do ceny. Klienci mogą już zamawiać nowego iPada mini. Urządzenie będzie dostępne w sprzedaży od środy, 23 października.

Nowy iPad mini wiele zyskuje dzięki czipowi A17 Pro, który zapewnia mu fantastyczną wydajność i energooszczędność przy zachowaniu kompaktowej formy. A17 Pro pod wieloma względami przewyższa czip A15 Bionic stosowany w iPadzie mini poprzedniej generacji. 6‑rdzeniowe CPU czipa A17 Pro – zawierające dwa rdzenie zapewniające wydajność i cztery rdzenie energooszczędne – osiąga o 30 procent wyższą szybkość działania1. A17 Pro przynosi także skok w wydajności grafiki: jego 5‑rdzeniowe GPU jest o 25 procent szybsze niż jednostka poprzedniej generacji1. A17 Pro odmienia działanie aplikacji – również tych używanych przez projektantów, pilotów, lekarzy i innych profesjonalistów – oraz przyspiesza edytowanie zdjęć, pracę w rozszerzonej rzeczywistości i przeróżne inne zadania. Realistyczna grafika w grach na nowym iPadzie mini wiele zyskuje za sprawą sprzętowej akceleracji ray tracingu – który odbywa się 4x szybciej niż w przypadku techniki programowej – a także technologii Dynamic Caching i mesh shadingu z przyspieszeniem sprzętowym. Użytkownicy odczują szybkość i wygodę mobilnego używania nowego iPada mini we wszystkim, co będą robić – od tworzenia ciekawych treści w Affinity Designer po granie w gry AAA z rozbudowaną grafiką, takie jak Zenless Zone Zero.

Z iPadem mini użytkownicy zdziałają jeszcze więcej, także w podróży, bo urządzenie zapewnia im szybszą komunikację bezprzewodową i przewodową. Nowy iPad mini obsługuje standard Wi‑Fi 6E, który jest nawet dwukrotnie wydajniejszy w porównaniu z poprzednią generacją, więc użytkownicy mogą jeszcze szybciej pobierać pliki, grać w gry online i strumieniować filmy. Modele Wi‑Fi + Cellular z 5G pozwalają przejrzeć pliki, skontaktować się ze współpracownikami lub zrobić kopie danych także poza biurem. Modele nowego iPada mini z łącznością komórkową aktywowane są przy użyciu karty eSIM, która jest bezpieczniejszą alternatywą dla fizycznych kart SIM. Dzięki tej technologii można szybko aktywować lub przenieść plan taryfowy i mieć ich kilka na jednym urządzeniu. Klienci mogą łatwo aktywować plan taryfowy na nowym iPadzie mini w ponad 190 krajach i regionach na całym świecie i nie muszą w tym celu kupować fizycznej karty SIM od lokalnego operatora. Port USB‑C jest teraz do 2x szybszy niż w poprzedniej generacji i przesyła dane z szybkością do 10 Gb/s, zatem importowanie obszernych zdjęć i nagrań wideo przebiega jeszcze sprawniej.

Apple Pencil Pro to niemal magiczny dodatek do iPada mini, który zmienia go w niezwykły podręczny notatnik. Apple Pencil Pro w reakcji na ściśnięcie otwiera paletę, co pozwala szybko zmienić narzędzie, grubość kresek lub kolor bez odrywania się od pracy. Specjalny sygnalizator haptyczny generuje delikatny impuls w odpowiedzi na ściśnięcie lub dwukrotne stuknięcie, a także w chwili domknięcia inteligentnego kształtu. Używanie rysika jest więc niesamowicie intuicyjne. Obracając Apple Pencil Pro, użytkownik może z jeszcze większą precyzją sterować używanym narzędziem. Obrócenie rysika wokół osi zmienia ułożenie pędzla lub pisaka z profilowaną końcówką zupełnie tak, jak podczas pisania i rysowania na kartce papieru, a funkcja zbliżeniowa Apple Pencil pozwala zobaczyć dokładne ułożenie narzędzia, jeszcze zanim rysik dotknie wyświetlacza. Apple Pencil Pro jest obsługiwany przez aplikację Znajdź, a do parowania, ładowania i przechowywania go służy nowy interfejs magnetyczny nowego iPada mini. Z iPadem mini działa też Apple Pencil (USB‑C), który ma przystępną cenę i idealnie nadaje się do notowania, szkicowania, dodawania oznaczeń, prowadzenia dziennika i innych zadań.