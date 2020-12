Apple prezentuje słuchawki AirPods Max

O tym, że Apple planuje stworzenie własnych słuchawek nausznych – i to nie tych spod znaku Beats – było wiadomo już od dobrych kilku lat. Teraz nareszcie możemy podziwiać owoc wytężonej pracy firmy z Cupertino: AirPods Max.

AirPods Max to słuchawki nauszne, a właściwie wokółuszne, wyposażone w 40-milimetrowe przetworniki dynamiczne z dwoma magnesami neodymowymi. Zostały one zaprojektowane specjalnie na potrzeby tego modelu. Apple obiecuje, że przetworniki dostarczą nam brzmienia hi-fi z szerokim pasmem przenoszenia i minimalnymi zakłóceniami.



Model jest wyposażony w układ aktywnej redukcji hałasu z przepuszczającym dźwięki otoczenia trybem kontaktu oraz system adaptacyjnej korekcji brzmienia. Sercem tego ostatniego są skierowane do wewnątrz mikrofony, które w czasie rzeczywistym rejestrują odgłosy dobiegające do ucha i na ich podstawie regulują ustawienia odtwarzania. Słuchawki otrzymały także system śledzenia ruchu głowy. Gdy oglądamy film, monitorują one, jak w stosunku do ekranu ustawione są nasze uszy, i dopasowują do tego dźwięk surround. Aby skorzystać z tej funkcji, niezbędne jest jednak sparowanie AirPodsów Max z kompatybilnym urządzeniem, czyli iPhonem lub iPadem.



Pod względem wykonania AirPodsy Max to produkt premium. Ich stalowa rama nie ma klasycznego wypełnienia – zamiast niej Apple postawiło na oddychającą, siateczkową opaskę, która ma równomiernie rozkładać ciężar słuchawek na głowie. Nauszniki z anodyzowanego aluminium obracają się niezależnie od siebie, a miękkie poduszki z pianką memory foam zostały pokryte ażurowym materiałem. Do sterowania urządzeniem służy pokrętło Digital Crown, które przypomina koronkę Apple Watcha, zaś zdjęcie słuchawek z uszu powoduje automatyczne zatrzymanie odtwarzania.



W Polsce AirPods Max dostępne będą w cenie 2 800 PLN. Oprócz nich w zestawie znajdzie się także przewód do ładowania Lightning-USB-C oraz etui Smart Case. To ostatnie nie tylko chroni słuchawki podczas transportu, ale również automatycznie przełącza je w stan czuwania, co pozwoli wydłużyć czas pracy na baterii – łącznie mogą one grać przez 20 godzin z włączonym ANC i dźwiękiem przestrzennym. AirPods Max trafią do sprzedaży 15 grudnia, a do wyboru będziemy mieli pięć wersji kolorystycznych.