Aplikacja Yanosik walczy z dezinformacją podczas pandemii

Panujący w Polsce stan epidemii to poważne wyzwanie dla wszystkich obywateli. Aby ułatwić im bezpieczne poszukiwanie pomocy, aplikacja Yanosik właśnie uruchomiła nowe funkcje.

By skorzystać z narzędzi, wystarczy wyszukać w oknie nawigacji hasło „koronawirus”. Aplikacja natychmiast pokieruje użytkownika do najbliższego szpitala zakaźnego lub placówki przyjmującej pacjentów z koronawirusem – lista punktów pomocy aktualizowana jest na bieżąco. Yanosik poinformuje nas także, jak powinniśmy postąpić, jeśli podejrzewamy infekcję COVID-19 u siebie lub swoich bliskich. W aplikacji sprawdzimy najczęstsze objawy zarażenia, numer kontaktowy do oficjalnej infolinii NFZ oraz listę zaleceń w przypadku transportu do szpitala.

Deweloperzy aplikacji podkreślają, że funkcje te zostały zaprojektowane w celu wyeliminowania sytuacji, w których osoby z podejrzeniem koronawirusa udają się do przychodni lub na Szpitalny Oddział Ratunkowy – w tych miejscach nie uzyskają specjalistycznej pomocy, a mogą jedynie zaszkodzić innym pacjentom. Yanosik przypomina również, żeby do szpitala nie jechać komunikacją miejską, ponieważ stanowi to zagrożenie dla wszystkich współpasażerów. Nowe narzędzia dostępne są zarówno w wersji na iOS, jak i w tej na Androida.