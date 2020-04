Android ze wsparciem dla klawiatury Braille’a

Osoby, które mają problemy ze wzrokiem, mogą łatwo korzystać ze smartfonów dzięki wirtualnym asystentom i licznym aplikacjom służącym do sterowania głosowego. Bywają jednak sytuacje, gdy ich włączenie może być krępujące dla użytkownika, i właśnie z myślą o nich stworzona została klawiatura TalkBack Braille.

Jak każda tego typu klawiatura, ta zastosowana w Androidzie składa się z sześciu przycisków. Aby wybrać konkretną literę, cyfrę lub znak interpunkcyjny, należy wcisnąć odpowiadającą mu kombinację punktów. Osoby posługujące się pismem Braille’a szybko przyzwyczają się do tego sposobu wprowadzania znaków, a dla chętnych dostępny będzie specjalny samouczek. Jak wszystkie narzędzia należące do pakietu TalkBack, klawiatura została zintegrowana z systemowymi aplikacjami Androida. Na chwilę obecną jest ona dostępna tylko w angielskiej wersji językowej, co oznacza, że użytkownicy będą musieli tymczasowo obejść się bez polskich znaków.

Google chwali się, że klawiatura powstała we współpracy z deweloperami programów dla osób niewidomych i słabo widzących. W ciągu kilku najbliższych dni funkcja trafi do wszystkich użytkowników korzystających z Androida w wersji 5.0 i wyższej – miło, że firma pomyślała także o posiadaczach starszych telefonów, którzy wciąż stanowią znaczący odsetek społeczności systemu operacyjnego. Aby ją włączyć, należy w ustawieniach telefonu wybrać opcję Ułatwienia dostępu, a następnie TalkBack. Klawiatura będzie dostępna w ustawieniach tej ostatniej funkcji. Co ciekawe, Google dość długo zwlekało z dodaniem obsługi pisma Braille’a w Androidzie – iOS otrzymał ją już w 2014 roku wraz z archaiczną dziś wersją 8. Cóż, lepiej późno niż wcale…