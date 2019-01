TEST: Creative Sound BlasterX H6

Gamingowe akcesoria mają to do siebie, że najczęściej odpowiadają one wszystkim graczom niezależnie od preferowanego gatunku i typu rozgrywki… i właściwie tylko im. Dlatego część producentów stara się odejść od typowej dla tych produktów stylistyki. Niepotrzebnie – Creative udowadnia, że zrobienie świetnie brzmiących, wszechstronnych i jednocześnie na wskroś gamingowych słuchawek jest możliwe.

Zacznijmy od podstaw: Sound BlasterX H6 to zestaw słuchawkowy z obsługą dźwięku przestrzennego. Został on przystosowany do długich sesji przy komputerze: nauszna konstrukcja jest lekka i stabilnie trzyma się na głowie, a poduszki pokryte tkaniną zapewniają dobrą wentylację uszu. Słuchawki ozdobione są podświetlanymi pierścieniami Aurora Reactive RGB; kolor i tryb podświetlenia można wybrać samodzielnie. Sterujemy nimi za pomocą przycisków umieszczonych na lewej muszli. To rozwiązanie zaprojektowano z myślą o pecetowcach – dzięki niemu podczas ustawiania poziomu głośności, nie musimy zdejmować dłoni z myszki.

W komplecie z Sound BlasterX H6 otrzymujemy dwa przewody: jeden zakończony wtykiem 3,5 mm, drugi micro USB. Dzięki temu słuchawki są kompatybilne z większością popularnych konsol: PlayStation 4, Xboksem One i Switchem, a także niektórymi przenośnymi systemami pokroju Nintendo 3DS. Dzięki temu prostemu zabiegowi osoby grające na różnych urządzeniach, nie muszą inwestować w kilka kompletów, pasujących do różnych konsol.

Za reprodukcję dźwięku odpowiadają 50-milimetrowe, neodymowe przetworniki, dostarczające dynamicznego, kolorowego i sugestywnego brzmienia. Zestaw od Creative najbardziej przypadnie do gustu miłośnikom gier online, w szczególności tych mocno taktycznych. Obsługuje on technologię wirtualnego dźwięku przestrzennego 7.1, a wrażenie otaczających nas dźwięków dodatkowo podbija tryb Scout. Podczas kilku potyczek w strzelance online World War 3 potrafił on uratować nam skórę – możliwość usłyszenia nadlatującego zza pleców gracza drona bojowego, naprawdę daje przewagę. Sprawdziliśmy je również w tytułach spod znaku horroru, gdzie pozwalały budować niesamowitą atmosferę osaczenia.

Całości dopełnia rewelacyjny mikrofon, który wyłapuje tylko to, co powinien – nasz głos, a nie dźwięki tła. Drobnym minusem jest tutaj fakt, że pałąka nie da się złożyć, a jedynie odczepić, przez co łatwiej go zgubić.

Zestaw nadaje się również do słuchania muzyki, chociaż przed rozpoczęciem sesji warto jest dostosować profil odtwarzania w towarzyszącej im aplikacji. Sound BlasterX H6 to sprzęt godny polecenia wszystkim graczom, którzy cenią sobie realistyczne wrażenia audio.

SPECYFIKACJA