Android otrzyma możliwość obsługi za pomocą mimiki twarzy

Ustawienia dostępności to coś, z czego większość z nas na szczęście nie musi korzystać, ale dla wielu osób są one niezbędne do korzystania ze smartfona. Najnowsza wersja beta Androida wprowadza do nich zupełnie nowy sposób interakcji z urządzeniem.

Funkcja nosi nazwę Android Camera Switches i umożliwia wykorzystanie kamerki do selfie do sterowania smartfonem. System działa na prostej zasadzie: po włączeniu odpowiedniej opcji, telefon będzie na bieżąco sprawdzał, czy użytkownik patrzy na ekran, i rozpoznawał jego mimikę: uśmiech, otwarcie ust, podniesienie brwi oraz spojrzenia w różne strony. Każda mina będzie przypisana do konkretnej akcji, na przykład scrollowania, powrotu do ekranu głównego lub nawet dłuższego przytrzymania ikony. Gdy funkcja jest aktywna, na pasku statusu wyświetla się stosowna ikonka.



Android Camera Switches została stworzona z myślą o użytkownikach, którzy mają problemy z obsługą smartfona za pomocą dotyku lub komend głosowych. Google podkreśla, że nie będzie zapisywało żadnych ujęć twarzy w pamięci urządzenia, a tym bardziej przesyłało danych na swoje serwery. Deweloper zastrzega przy tym, że korzystanie z nowej funkcji powoduje szybsze wyładowywanie się telefonu. Camera Switches pojawiły się w wersji beta Androida 12, ale ich kod wskazuje, że są kompatybilne także z Androidem 11 – niewykluczone, że w przyszłości znajdziemy je w obydwu wersjach systemu operacyjnego.