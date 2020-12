Amazon Zoox pokazuje pierwszą autonomiczną taksówkę

Niecałe pół roku temu Amazon przejął Zoox, firmę projektującą rozwiązania z zakresu mobilności autonomicznej. W momencie zakupu prace nad pierwszym autonomicznym pojazdem były już w zaawansowanym stadium, a dziś producent przedstawił ich owoc: miniaturową taksówkę o nietypowym wnętrzu.

Pojazd jest naprawdę malutki: ma zaledwie 3,63 m długości, a w kabinie znajdziemy jedynie dwie zwrócone do siebie kanapy; na każdej z nich zmieści się maksymalnie dwóch pasażerów. Wszystkie elementy tradycyjnej deski rozdzielczej zostały zastąpione w pełni zautomatyzowanym systemem czujników, kamer i transmiterów umieszczonych dookoła bryły pojazdu w sposób, który eliminuje powstawanie jakichkolwiek martwych pól. Również inne systemy bezpieczeństwa zostały dostosowane do ułożenia kabiny, w tym poduszki powietrzne chroniące przed uderzeniem zarówno z przodu, jak i z tyłu.



Dzięki nietypowemu designowi, taksówka Zoox potrafi poruszać się w obydwie strony z prędkością sięgającą nawet 120 km/h. Jest ona zasilana dwoma oddzielnymi akumulatorami o pojemności 133 kWh, które mają starczać na około 16 godzin pracy. Pojazd otrzymał także bardzo wąski promień zawracania, w sam raz na zatłoczone miejskie ulice. Pierwsze robotaksówki poruszają się już po San Francisco, Las Vegas i Foster City, ale nie są one dostępne dla pasażerów – testy są póki co zamknięte dla osób trzecich. Nie wiadomo, czy i kiedy Amazon zaprosi do kabiny „cywilnych” użytkowników.