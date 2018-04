Chat zastąpi SMS-y na Androidzie

Wiele osób zastanawia się, dlaczego Android nigdy nie został wyposażony w żaden zamiennik iMessage. Okazuje się, że Google ma znacznie bardziej zaawansowany plan na ulepszenie wiadomości tekstowych, który nie obejmuje tylko jednej aplikacji: jego celem jest wprowadzenie nowych standardów wysyłania SMS-ów.

Chat nie jest aplikacją, ale działającym zgodnie z protokołem Rich Communication Services (RCS) zestawem nowych funkcji znanych chociażby z iMessage. Jego podstawą będzie aplikacja Wiadomości dla Androida. Użytkownicy Androida będą mogli wysyłać wiadomości grupowe oraz filmy i obrazy w pełnej rozdzielczości, otrzymają informacje o przeczytaniu wiadomości i zobaczą wskaźnik pisania pokazujący, że druga osoba właśnie jest w trakcie odpowiadania. Aplikacja otrzyma również integrację z Asystentem Google. Funkcje Chatu będzie można dowolnie włączać i wyłączać. Jeśli wysłana wiadomość trafi do osoby, która nie ma telefonu z Androidem lub włączonego Chatu, wyświetlona zostanie jak zwykły SMS.

W przeciwieństwie do iMessage, Chatem będą zarządzać poszczególni operatorzy mobilni, co bardziej przystaje do wizerunku Androida jako „otwartego ekosystemu”, niż ścisła kontrola sprawowana przez Apple. Google zadbało o to, aby wszystkie usługi ze sobą współpracowały, chociaż niestety uniemożliwi to wprowadzenie znanego z iMessage szyfrowania wiadomości. Na tę chwilę standardy RCS zgodziło się poprzeć 55 operatorów z całego świata (w tym dwóch obecnych także na polskim rynku), jedenastu producentów telefonów oraz dwóch producentów OS: Google i Microsoft. Chat ma współpracować nie tylko z Wiadomościami dla Androida, ale także z niektórymi aplikacjami własnymi, na przykład wiadomościami Samsung.

Prace nad wprowadzeniem Chatu oznaczają wstrzymanie prac nad komunikatorem Google Allo i Google Hangouts. Ich efekty zobaczymy najprawdopodobniej dopiero w przyszłym roku.