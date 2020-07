Amazon produkuje serial oparty na Falloucie

Fallout to jedna z najpopularniejszych serii gier komputerowych, od lat rozbudzająca wyobraźnię graczy rozmiłowanych w postapokaliptycznych klimatach. Teraz Amazon chce przenieść uniwersum studia Bethesdy na mały ekran.

Showrunnerami projektu zostaną Jonathan Nolan i Lisa Joy ze studia produkcyjnego Kilter Films, którzy na koncie mają futurystyczny serial Westworld wyprodukowany dla HBO. W oficjalnym oświadczeniu para podkreśla, że są weteranami serii i od długiego czasu marzyli o przeniesieniu jej na ekran. Teraz uda im się to dzięki Amazonowi – serial ma pojawić się na platformie Prime Video. Partnerami całego przedsięwzięcia zostaną także twórcy najnowszych części gry, Bethesda Game Studios i Bethesda Softworks. Jednym z producentów wykonawczych ma być Todd Howard, reżyser i producent gier z serii Fallout i The Elder Scrolls.



Zamieszczony na oficjalnym Twitterze Fallouta krótki trailer nie zdradza ani jednego szczegółu na temat fabuły, obsady czy daty premiery serialu – projekt znajduje się w tak wczesnej fazie, że najprawdopodobniej nie został przeprowadzony ani jeden casting. Wiadomo jednak, że będzie miał on kilka serii; Amazon zgodził się na zawarcie umowy „series commitment”, która zobowiązuje go do kupienia wszystkich sezonów serialu. Zabezpieczy ona Fallouta przed nagłym przerwaniem projektu. Jedno jest pewne – serialowy świat postapo będzie miał mniej bugów niż wersja na pecety i konsole.