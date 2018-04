Amazon Echo Plus mnie ignoruje! Co robić?

Spokojnie, nie jesteś pierwszą osobą, która miała problemy w porozumieniu się z Alexą. Echo Plus to inteligentny sprzęt, ale od czasu do czasu zdarzy mu się czegoś nie dosłyszeć lub niewłaściwie wykonać zadanie.

Jeśli Alexa w ogóle nie odpowiada na twoje polecenia, sprawdź, czy głośnik na pewno poprawnie połączył się z twoim domowym Wi-Fi. Bez ciągłej łączności z siecią, nie będzie on mógł odpowiadać na twoje pytania, strumieniować multimediów i sterować urządzeniami smart home. Warto zwrócić uwagę na to, gdzie ustawiłeś Echo Plus. Amazon rekomenduje umieszczenie głośnika w odległości przynajmniej 20 centymetrów od ścian i innych obiektów, które mogą powodować zakłócenia – takich jak elektroniczne nianie czy kuchenki mikrofalowe. Nie należy również stawiać Echo Plus w sąsiedztwie innych gadżetów lub na podłodze. Alexa może także mieć problemy z usłyszeniem twojego głosu, jeśli w jej sąsiedztwie znajduje się głośny klimatyzator lub nawilżacz powietrza.

Pamiętaj również, że wirtualna asystentka najlepiej radzi sobie ze spełnianiem szczegółowych poleceń – w aplikacji możesz sprawdzić, co urządzenie usłyszało zamiast twojej komendy. Aby Alexa lepiej rozpoznawała twój głos, warto skorzystać z funkcji „Voice training”, która odpowiednio skalibruje głośnik.