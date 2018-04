Pokemon GO na Międzynarodowy Dzień Ziemi

Po początkowym szaleństwie Pokemon GO straciło nieco na popularności, ale wciąż cieszy się popularnością wśród graczy. Teraz Niantic chce ich zachęcić do aktywności w słusznej sprawie. W wielu krajach zostaną zorganizowane wydarzenia spod znaku „sprzątanie świata”, za udział w których przyznawane będą specjalne nagrody.

Aby otrzymać prezenty nie wystarczy pójść do lokalnego parku i pozbierać rozrzucone po nim śmieci. Program Earth Day Clean Up jest efektem współpracy dewelopera Pokemon Go, Niantic, oraz lokalnych organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką ochrony środowiska. 22 kwietnia, w Międzynarodowy Dzień Ziemi, zorganizowane zostaną specjalne wydarzenia, podczas których gracze będą mogli pozbierać odpady w wyznaczonych miejscach, przeważnie plażach i parkach miejskich. Za udział w akcji otrzymają oni specjalne przedmioty związane z tematyką wydarzenia oraz odblokują nagrody dla graczy na całym świecie.

Póki co w Polsce nie ma żadnych oficjalnych miejsc eventowych (najbliższe są w Belgii i Bułgarii), ale łatwo to zmienić. Propozycje lokalnych organizacji pozarządowych i punktów zbiórki można zgłaszać deweloperowi poprzez Google Docs. Wydarzenia związane z grą Pokemon GO co prawda cieszą się pewną niesławą – ogromny konwent Pokemon GO Fest w Chicago okazał się tak poważną klapą, że Niantic musiał wypłacić jego uczestnikom zadośćuczynienie w wysokości 1,6 mln USD. Miejmy nadzieję, że to dobroczynne dla planety wydarzenie będzie miało więcej szczęścia.