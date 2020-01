Ikea prezentuje kolekcję elektroniki FREKVENS

W sklepach Ikea pojawia się coraz więcej elektronicznych gadżetów. Tym razem do inteligentnego oświetlenia dołączy limitowana kolekcja FREKVENS, składająca się z modułowych głośników, reflektorów i elementów dekoracyjnych.

Seria FREKVENS obejmuje najróżniejsze elementy, ale ich wspólnym mianownikiem jest design – utylitarny, minimalistyczny, stawiający na grę kształtami i kolorami. Wśród dostępnych gadżetów króluje modułowy zestaw głośnikowy z subwooferem, który możemy uzupełniać o kolejne elementy: głośniki, podświetlane podstawy, reflektory LED i akcesoria. Według Jespera Kouthoofda, założyciela Teenage Engineering, głównym zamysłem kolekcji jest jej mobilność. Poszczególne moduły są kompaktowe, więc można zabrać je na imprezę do znajomych, a ich uniwersalny kształt daje dużo możliwości zabawy z ustawieniami – jednego dnia system może wyglądać tak, a drugiego inaczej.

Poza elektronicznymi gadżetami w serii FREKVENS znalazły się inne produkty: taborety, przybory kuchenne, torby, akcesoria do domu i… bęben Cajón. Ten ostatni to rodzaj instrumentu perkusyjnego, który został stworzony przez społeczność afrykańską w Ameryce Południowej. Aby na nim grać, należy wpierw na nim usiąść, a następnie uderzać dłońmi w przednią ściankę. Ten z kolekcji FREKVENS wykonany jest z niewykończonego drewna brzozowego. Polskie ceny produktów nie są jeszcze znane, ale wiadomo, że trafią one do sklepów w lutym.

Teenage Engineering to szwedzki kolektyw designerski, który zajmuje się przede wszystkim tworzeniem syntezatorów – mają oni na koncie takie produkty, jak OP-1 i serię Pocket Operator, która przypominała stare kalkulatory. Jego pracownicy brali również udział w projektowaniu konsoli Panic Playdate: charakterystyczna korbka jest właśnie ich dziełem.