Elon Musk przedstawia ofertę Boring Company

Prace nad pierwszym, eksperymentalnym tunelem Loop wybudowanym pod Los Angeles przez Boring Company dobiegają końca. Elon Musk postanowił przedstawić swoją wizję przyszłości projektu i zachęcić przyszłych użytkowników do wypróbowania nowego środka transportu.

Tunel wydrążony pod Los Angeles obecnie znajduje się w fazie proof of concept. Elon Musk wyraźnie jednak zaznaczył, że pierwsi pasażerowie pojadą nim w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Pierwsze przejażdżki będą oczywiście darmowe, ale i po okresie promocyjnym system Loop ma być całkiem korzystnym finansowo środkiem transportu – bilet ma kosztować tylko dolara, a kapsuły z pieszymi i rowerzystami będą traktowane priorytetowo. Ponadto po wielu nieudanych próbach Boring Company nawiązało oficjalną współpracę z zarządem metra Los Angeles. Obie strony uznały, że ich projekty rozbudowy infrastruktury transportowej nie kolidują ze sobą i powinny być prowadzone w spójny, korzystny dla miasta sposób.

Oczywiście podczas spotkania nie zabrakło typowych dla Elona Muska elementów humorystycznych. Przede wszystkim poruszona została kwestia miotaczy ognia, które trafią do szczęśliwych właścicieli już za dwa tygodnie. Elon Musk wspomniał także o zagospodarowaniu ziemi, która została wykopana pod tunel – zgodnie z zapowiedziami zostanie ona wykorzystana do budowy lekkich i wytrzymałych cegieł. Będą one sprzedawane w zestawach pozwalających na budowę modeli piramid i egipskiej świątyni Horusa, ale Musk nie wyklucza, że część z nich zostanie wykorzystana do budowy niedrogich domów mieszkalnych.