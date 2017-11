Recenzując mowy pakiet do grafiki wektorowej, przekonalismy się, że to udane, wszechstronne narzędzie. Xara Xtreme to dobry sposób na dołączenie do świata designu. Od teraz będziesz mógł wstawiać swoje prace dosłownie wszędzie, na Illustratorze począwszy, a na Windows Media skończywszy.

Chociaż Xara Xtreme znany jest głównie jako program do grafiki wektorowej, został on również wyposażony w funkcje, które rozszerzają jego możliwości o edycję zdjęć i animacji, czyniąc z całego pakietu wszechstronne narzędzie na potrzeby webdesignu. Program został zoptymalizowany w taki sposób, aby nauka jego obsługi przebiegała szybko, a praca szła sprawnie i bez przestojów. To właściwy wybór dla osób mających często do czynienia z bannerami, grafiką wektorową lub interaktywnymi elementami.

Narzędzia do grafiki wektorowej zostały odpowiednio dobrane. Jeżeli korzystasz z tabletu, poczujesz, jak program doskonale reaguje na twoje czynności. Przejdź do narzędzi do tworzenia wielokątów, przekop się przez paletę wyboru kolorów i przekonaj

się, że to naprawdę efektywny sposób pracy.

Jeżeli potrzebujesz zamieścić w projekcie fotografię, ale wymaga ona niewielkich poprawek, otwórz ją w module do edycji ilustracji. Dokonaj zmian i dodaj stworzoną bitmapę do reszty. Istnieje nawet możliwość włączenia nowych funkcji poprzez instalację wybranych wtyczek do Photoshopa.

Wygląd i wrażenia

Interfejs Xary Xtreme nie jest rozbudowany.

Po części odpowiada za to podział na moduły do animacji i bitmap,

ale i tak nie zmienia to ogólnego

wrażenia. Z zalet można wymienić fakt że wszystkie palety z opcjami są płynne i podlegają modyfikacjom – możesz je umieścić po dowolnej stronie ekranu i mieć dzięki temu natychmiastowy dostęp do ustawień grafik, czcionek i płynnych bitmap.

Szybko zauważysz, że zamiast ślęczeć nad kolejnymi przydługimi przewodnikami,

bez żadnego problemu przysiadłeś

do pracy i eksperymentowania z interaktywnymi narzędziami. Stopień, w jakim da się modyfikować stworzone elementy, zachęca do pogłębiania praktycznego doświadczenia.

Co ważne, Xara Group wydaje się lojalnie utrzymywać innowacyjny charakter swojego oprogramowania. Funkcje takie jak interaktywny

ani-aliasing pozwalają na wyciągnięcie

maksymalnej ostrości, a korzystanie

z narzędzia do mieszania kształtów (zobacz najważniejsze funkcje programu w ramce poniżej) to prawdziwa przyjemność.

Firma Xara podjęła niedawno mądrą decyzję o wypuszczeniu open-source\’owych

wersji programu Xtreme na platformy Linux i Mac. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie http://www.xara.com. Ten ruch może przyczynić się do popularyzacji Xtreme

jako podstawowego pakietu dla społeczności webdesignerów, dającego

korzyści wszystkim użytkownikom.

Najważniejsze funkcje

1. Świat przycisków

Tak jak można się tego było spodziewać, Xara Xtreme doskonale sprawdza się przy tworzeniu podstawowych elementów layoutu. Przyciski, paski, fragmenty nawigacji – to wszystko można szybko złożyć w jedną całość i przy odrobinie

fantazji zamienić w coś wyjątkowego.

2. Łączone kształty

Chociaż narzędzia do animacji wbudowane w Xtreme są dosyć proste, narzędzie takie jak łączenie kształtów pozwala na nadanie dotychczasowym

GIF-om nowego wymiaru. Możesz teraz nareszcie skupić się na kompozycji strony WWW, zamiast tracić czas na zamartwianie się nużącymi opcjami menu.

3. Dodawanie cieni

Narzędzie do dodawania cieni sprawia dziwne

wrażenie do czasu, aż nie zaczniesz go używać… Ciężko ci się będzie wtedy od niego oderwać.

Jest ono bardzo intuicyjne w użyciu – a to przecież cecha dobrze zaprojektowanej aplikacji.

Werdykt

Dla osób zajmujących się tworzeniem grafiki na potrzeby sieci, które docenią zagnieżdżone odnośniki i automatycznie generowany kod, Xara Xtreme stanowi bardzo użyteczne narzędzie. Brak niektórych funkcji program nadrabia łatwością i przejrzystością obsługi.

Możliwości: 4/5

Funkcjonalność: 4/5

Łatwość obsługi: 4/5

Stosunek cena/jakość: 3/5

Razem: 4/5